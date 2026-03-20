Joan Garcia va convocat amb la Selecció Espanyola a les portes del Mundial

Luis de la Fuente ha inclòs a Joan Garcia a la llista de la Selecció Espanyola masculina de futbol per als amistosos de l'aturada de seleccions del mes de març, l'última prèvia al Mundial dels Estats Units d'aquest estiu. El porter del Barça és la gran novetat a la llista pels amistosos contra Sèrbia, el 27 de març a Vila-real, i Egipte, que es jugarà al RCDE Stadium de Barcelona el 31 de març. Amb el partit a Cornellà, la Selecció Espanyola torna a jugar en territori català quatre anys després.
La primera convocatòria de Joan Garcia amb l'absoluta arriba després d'haver estat substituït en el darrer partit del Barça contra el Newcastle. El club, però, va emetre un comunicat poques hores després informant que el porter de Sallent no estava lesionat i que tot havia quedat en un ensurt. De la Fuente ha convocat a quatre porters, ja que a banda de Joan Garcia, també ha cridat als tres més habituals: Unai Simón, David Raya i Alex Remiro.
La convocatòria inclou fins a set jugadors del Barça i sis jugadors catalans. La llista, a més de Joan Garcia, també inclou els blaugrana Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Pedri, Fermín i Ferran Torres; i David Raya, porter barceloní que juga a l'Arsenal, i Victor Muñoz, el davanter d'Osasuna nascut també a Barcelona és l'altra gran novetat de la llista.
La Finalíssima, sense data
La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va tancar a última hora els amistosos contra Sèrbia i Egipte de preparació pel Mundial, ja que, en un inici, en aquesta aturada per seleccions s'havia de jugar la Finalíssima contra l'Argentina, prevista pel 27 de març, a Doha. La final d'aquest títol, que enfronta al campió vigent de l'Eurocopa i la Copa Amèrica, ha hagut de suspendre's després de l’esclat del conflicte bèl·lic al Pròxim Orient arran dels atacs dels Estats Units i Israel sobre l’Iran, que han generat una inestabilitat al Golf que ha obligat a la UEFA i la CONMEBOL desestimar la seu del partit en primera instància i, finalment, cancel·lar definitivament el duel.
La UEFA ha explicat que l’Associació del Futbol Argentí (AFA) va descartar totes les opcions plantejades per poder jugar la final; des de jugar al Santiago Bernabéu amb un repartiment equitatiu d’entrades, fins a un format d’anada i tornada o la disputa en un estadi neutral en diferents dates. L’única proposta de l’Argentina implicava ajornar el partit fins després del Mundial o jugar-lo el 31 de març, una data que l’organisme europeu va considerar inviable. Ara mateix, la disputa de la segona edició de la Finalíssima està completament a l'aire, sense una data ni seu fixades, ni la certesa que s'acabi jugant.