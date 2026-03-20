Laporta torna a Luz de Gas de bracet de Lo Pau de Ponts: «Macarrons, macarrons...!»

Els resultats de les eleccions del Barça encara ressonen, especialment per Luz de Gas. Joan Laporta va aparèixer el dijous per la nit a la icònica sala d'oci nocturn de bracet de Lo Pau de Ponts per botar, cantar i rememorar la victòria del passat diumenge a les urnes davant Víctor Font.
El cas és que Laporta va pujar a l'escenari al costat de Pau Pinós, showman i cantant, a l'escenari de Luz de Gas. Un cop allà a dalt van celebrar la victòria amb un públic entregat cantant "macarrons, macarrons, macarrons" i saltant, recordant la "repassada" de diumenge i entonant càntics del Barça.
L'aparició estel·lar de Laporta va ser en el context de la posada en escena de Lo Pau de Ponts, el showman i cantant, que va celebrar "10 anys de festa major" a la sala on el president del Barça ha gaudit diverses vegades.
L'acte es va celebrar aquest dijous per commemorar els 10 anys de carrera musical de l'artista. En aquest espectacle ja s'anunciava col·laboracions especials com l'aparició d'un grup d'havaneres, d'una txaranga, de gent i altres. Però ben segur que Laporta no estava en les previsions dels espectadors.
El desembarcament de Lo Pau de Ponts a la mítica sala Luz de Gas de Barcelona no és només una fita en la seva carrera, sinó un gest de reciprocitat; un acte concebut per retornar l'escalf i l'estima que el país li ha brindat des dels seus inicis. "El meu públic és d'una transversalitat absoluta", explica en declaracions a Nació, subratllant que la seva música ha aconseguit trencar barreres generacionals.
"10 anys de Festa Major" és el lema que resumeix la trajectòria del jove pontsicà, que va començar a fer-se conegut amb la cançó "La nòvia estiueja a Salou", un clip que va tenir milers de reproduccions a les xarxes i que va catapultar Pinós.
"M'agrada més ser popular que ser famós. Hi ha un component d'estima que m'atreu", assegura el cantant, que admet que l'èxit progressiu que ha anat vivint li ha permès veure les coses "amb perspectiva" i gaudir dels moments sense ambicions exagerades. "M'ho estic passant molt bé i no deixo que la voràgine del dia a dia em tregui la voluntat de paladejar cada moment", apunta el showman.