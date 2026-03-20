Així són les samarretes històriques de la Jornada Retro de la Lliga

La Lliga ha impulsat la primera "Jornada Retro" de la història, una iniciativa perquè els clubs de les dues categories professionals llueixin equipacions que s'inspirin i rememorin models històrics de cada club. La iniciativa es durà a a terme a la jornada 31 de Primera Divisió, el cap de setmana del 10 al 13 d'abril. La presentació de les samarretes es va fer a través del canal de youtube de La Lliga, amb una "desfilada" de moda en què exjugadors, influencers i models van passejar per presentar les equipacions dels clubs. Els àrbitres també saltaran a la gespa amb una equipació històrica, inspirada en el Mundial dels Estats Units del 1994, i la pilota es basarà en els models de finals dels anys 90.
La jornada coincideix amb un derbi entre Barça i Espanyol, que s'enfrontaran al Camp Nou. Els blaugrana han decidit reutilitzar la samarreta de la temporada 2024-25, un disseny inspirat en el llegat i arrels del club que va dissenyar-se per la celebració del seu 125 aniversari i s'inspira en la primera equipació del club, la de 1899. Un cas semblant és el de l'Espanyol, que també ha decidit fer servir l'edició especial dissenyada per la celebració dels 125 anys de la institució, amb una equipació que recupera l'essència dels colors fundacionals del club.
El Girona, que jugarà contra el Reial Madrid durant la "Jornada Retro", ha dissenyat una samarreta inspirada en la temporada 1992-92, una etapa on el club competia a tercera categoria del futbol. Amb el lema un passat que sempre juga el club gironí vol retre homenatge als que sempre han estat fidels als seus colors, amb una equipació que connecta aquell passat amb el present i recorda els fonaments sobre els quals s'ha construït el projecte.
El Madrid planta a La Lliga
El Reial Madrid, però, ha decidit no dissenyar ni recuperar cap equipació per aquesta iniciativa. El club blanc es justifica amb un seguit de "problemes tècnics" per no presentar cap samarreta per aquesta jornada 31. Getafe i Rayo Vallecano, també clubs madrilenys, també han decidit no adherir-se a la iniciativa.
Les samarretes dels equips catalans
