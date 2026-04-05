Nous insults racistes impunes contra Lamine Yamal

El jugador del Futbol Club Barcelona Lamine Yamal torna a ser el centre d'una polèmica arran d'un nou vídeo difós a les xarxes socials, que ha enregistrat insults racistes contra el jove davanter durant el partit del passat dissabte amb l'Atlètic de Madrid a l'estadi Riyahd Air Metropolitano . En concret, mentre Yamal estava a la zona del corner, es van poder sentir frases com "ves amb el Marroc" i faltes de respecte greus com "ets molt lleig, cabró" o termes despectius com "negrata".
Malgrat la proximitat del jutge de línia, que es trobava al costat del jugador en el moment en que es van produir els insults, no es va activar cap dels protocols estipulats per aquests casos. Es tracta d'uns codis d'actuació que compten amb el suport de la Real Federació Espanyola de Futbol i que estipulen la cooperació dels àrbitres, que quan considerin que les ofenses siguin de gravetat, tenen l'obligació d'aturar d'esgotar les vies per aconseguir aturar les faltes de respecte i que el partit prossegueixi.
Aquesta tasca de mediació s'ha de fer amb la coordinació amb els capitans de tots dos equips i els comandaments de les forces i cossos de seguretat desplegats a l'estadi. Tot plegat, pot comportar que l'organitzador difongui a través de la megafonia i dels sistemes audiovisuals de l'estadi la possibilitat d'acordar la suspensió del matx en cas que prosseguissin les faltes de respecte que s'estan produint en aquell moment.
La situació no és un fet aïllat ni una novetat per al jugador de Rocafonda, Lamine Yamal ja va patir episodis similars al Santiago Bernabéu, on una part de la grada madridista va proferir crits ofensius durant la disputa d'un clàssic. L'incident, a més, arriba en un context de tensió per aquesta problemàtica als estadis i pocs dies després que en el partit entre les seleccions d'Espanya i Egipte, se sentissin, entre banderes espanyoles, càntics islamòfobs i racistes.
Malgrat el regust amarg d'aquests fets, el Barça va aconseguir imposar-se a l'Atlètic de Madrid aquest dissabte i situar-se a set punts d'avantatge del Reial Madrid. Una fita que ja fa acariciar la Lliga espanyola a l'equip blaugrana. Els barcelonistes ho van aconseguir gràcies a un joc àgil i de pressió, amb el gol de Marcus Rashford i, finalment, el de Robert Lewandowsky, que va sentenciar el resultat del partit.
Aquest ha estat el primer dels tres duels que tindrà el Barça amb l'Atlètic de Madrid aquest mes d'abril, els altres dos seran per la Champions els dies 8 i 14. El partit estableix un mal precedent per a l'equip madrileny, que es veurà obligat a posar-se les piles de cara a la competició europea.