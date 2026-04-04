El Barça s’imposa a l'Atlètic de Madrid i ja acaricia la Lliga (1-2)

El Futbol Club Barcelona s'ha imposat a l'Atlètic de Madrid amb un dos a un a l'estadi Riyahd Air Metropolitano, a la capital de l'estat espanyol. Amb aquesta victòria el Barça se situa a set punts d'avantatge del Reial Madrid i ja acaricia la Lliga. Aquest ha estat el primer dels tres duels que tindrà el Barça amb l'Atlètic de Madrid aquest mes d'abril, els altres dos seran per la Champions els dies 8 i 14. El partit estableix un mal precedent per a l'equip madrileny, que es veurà obligat a posar-se les piles de cara a la competició europea.
Els matalassers han arribat a la cita a la quarta posició de la competició amb 58 punts i l'equip de Flick ho ha fet com a líder, amb 73 punts. El partit ha començat àgil i amb molta iniciativa de l'equip català, que ha fet algunes incursions a porta de la mà de Fermín. Desprès d'un inici fluid i constant, el Barça ha perdut pressió a mitjans de la primera part. El francès Antoine Griezmann de l'Atlètic de Madrid ho ha fet patent amb un tir potent amb la cama dreta al minut 28, que ha posat els pels de punta a l'afició barcelonista.
Lamine Yamal s'hi ha tornat amb una rematada delicada i subtil, al minut 35 de la primera part, que no ha arribat a bon port. Només tres minuts més tard, Giuliano Simeone, de l'Atlètic, s'ha encarat sol davant del porter i ha estrenat la porteria amb el primer gol del partit. Marcus Rashford, poc després, ha reaccionat amb una bona connexió amb Dani Olmo, ha marcat, i ha col·locat l'empat al marcador. La fita barcelonista ha conduït a un petit enfrontament entre Simeone i Olmo, que s'ha saldat amb tres targetes grogues, una per Fermín, una per Nahuel i una altra per Koke. Aleshores, el matalasser Nico González ha comès un a infracció que ha parat el partit i, finalment, li ha valgut una targeta vermella.
Només començar la segona part, l'àrbitre ha ensenyat una vermella directa a Gerard Martín per una trepitjada que, poc després, s'ha vist obligat a esmenar amb una groga. Tot seguit, el Barça ha causat moltes ocasions de perill que Joan Musso ha anat salvant una a una. Finalment, el setge barcelonista ha donat resultat amb un gol de Robert Lewandowsky i ha sentenciat el partit a favor del Barça.
Aquest bon resultat barcelonista arriba després de la derrota del Reial Madrid contra el Reial Club Deportiu Mallorca, on l'equip de la capital espanyola ha rebut dos gols de Manuel Morlanes i Vedat Muriqi. El partit a Palma de Mallorca, que ha acabat amb un dos a un, ha fet guanyar avantatge al Futbol Club Barcelona al capdamunt de la classificació de la Lliga.