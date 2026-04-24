Fer «comprensible» la factura de la llum: la campanya del Govern contra la pobresa energètica

L'Institut Català de l'Energia (ICAEN) i la Fundació Europace d'Olot han presentat a Salt una campanya pilot d'assessorament a la ciutadania per combatre la pobresa energètica. "Nòmada energètic" és una iniciativa dirigida especialment a famílies vulnerables i a persones que viuen en entorns rurals de les comarques gironines, per explicar-los, d'una banda, com poden fer més eficients les seves llars i reduir l'import de les factures i, d'altra banda, entendre aquestes factures.
"Hem de sortir de les oficines administratives i anar al carrer a ajudar la gent a entendre coses que no comprèn i que tampoc es planteja anar a l'administració perquè les hi expliquin", assenyala el patró de la Fundació Europace, Jordi Güell. "La factura de la llum no hauria de ser un misteri" és el lema que porta la furgoneta elèctrica que l'ICAE i la Fundació Europace portaran arreu de les comarques gironines. A dins hi viatjaran també diversos assessors per apropar l'administració a la ciutadania i explicar-li propostes per reduir el consum elèctric i fer més eficients les llars.
Güell explica que la idea és "canviar el circuit" i que sigui el Govern qui vagi a explicar aquestes coses, ja que moltes vegades la ciutadania no té la iniciativa d'anar a buscar respostes. "A vegades pot semblar que calgui ser enginyer, que és molt complicat i que costa d'entendre i no és així, el que passa és que falta algú que t'ho expliqui de manera planera i clara", assenyala.
A més, un altre dels aspectes en els quals vol incidir "Nòmada energètic" és fer "comprensible" la factura de la llum i els conceptes que s'hi reflecteixen. De fet, a la presentació hi ha intervingut un figurant vestit amb ple de factures de companyies energètiques enganxades al cos i que és la imatge de la campanya. Güell recorda que hi ha aspectes de la factura que amb només alguna decisió pot canviar l'import i, per tant, promou l'estalvi. "A vegades, només rebaixant la potència contractada n'hi ha prou, si som eficients en altres temes", remarca.
"No deixar ningú enrere"
A la presentació hi ha participat també la directora general de l'ICAE, Anna Camp, que ha ressaltat que la voluntat de "Nòmada energètic2 és que "ningú es quedi enrere", en un moment "clau" de la transició energètica. "Estem en un moment en què es parla d'electrificar per treure els combustibles fòssils de la nostra vida. És un moment molt important per entendre els consums i la nostra factura. L'objectiu principal del Nòmada Energètic és assessorar els col·lectius vulnerables dels barris gironins i població rural per no deixar ningú enrere", ha remarcat.
El "Nòmada energètic" és un dels pilars del projecte CROWN, que també preveu l'elaboració de càpsules de formació, la constitució d'una xarxa d'ambaixadors locals i construir una presència digital sòlida per assolir els seus objectius. La finalitat del conjunt del projecte és reduir la pobresa energètica i augmentar la participació ciutadana en la transició energètica, mitjançant la generació d'un model reproduïble a Catalunya i a la resta d'Europa. CROWN compta amb el suport del programa europeu Single Market Programme, i l'estan desenvolupant la Fundació Europace i l'ICAEN.