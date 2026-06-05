Prohibit el bany en una platja de la Costa Brava mentre es repara una canonada d'aigües residuals

L'Ajuntament de Palamós prohibirà el bany a la platja de Castell mentre durin les obres de reparació de la canonada que expulsa les aigües residuals i que els tècnics van detectar un trencament de la instal·lació el passat 21 de març, a 631 metres mar endins i a 23 metres de profunditat. Immediatament, el Consorci d'Aigües de la Costa Brava Girona (CACBGi) va començar a treballar en la reparació i, en primera instància, es va haver de fer una comanda d'una nova peça d'unió feta a mida i més reforçada.
Es tracta d'un element que actua com a brida i que s'ha dissenyat i encarregat especialment a una empresa danesa que era la que va garantir un termini més curt d'entrega. La peça, de mitja tona, ha arribat i ara s'iniciaran els treballs.
Tant des del consorci com des de l'Ajuntament calculen que les obres per reparar l'emissari submarí durin al voltant d'una setmana. Mentrestant, només es podrà accedir a la zona de la sorra o al camí de ronda que passa per la platja de Castell, però en cap entrar a l'aigua per banyar-se. Els treballs, expliquen des del consorci, requereixen la feina de submarinistes especialitzats i són complexes.
Aprofitant la reparació de la canonada, i atès que els treballs dins l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) afectades pel temporal Harry estan molt avançats, es preveu posar en funcionament el tractament secundari.
Això, expliquen des del consorci d'aigües, comportaria que la depuradora de Palamós recuperés la normalitat i tornés a funcionar amb el tractament complet, previsiblement, a finals de la setmana que ve, dues setmanes abans del que estava previst, que era finals de juny.