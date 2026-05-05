Més de cent platges de Catalunya obtenen la bandera blava el 2026

Ara que comença el bon temps i s'apropa l'estiu tornen les ganes de gaudir de les platges del territori. Enguany a Catalunya s'han guardonat amb bandera blava més de cent platges. Aquesta és una distinció que premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació dels serveis i la informació i l'educació ambiental. A més, el tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental dona aquest reconeixement només si l’aigua de bany ha obtingut la classificació d'Excel·lent.
L'any passat es van premiar 101 platges, enguany el nombre es manté. Per territoris, 27 platges són de les comarques gironines, 24 de Barcelona, 23 del Penedès, 23 de Tarragona i 8 de les Terres de l'Ebre. Els ports són 9 de Girona, 8 de Barcelona i 7 de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Sílvia Paneque, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha destacat que les banderes blaves són "un reconeixement internacional a una feina constant i rigorosa de gestió ambiental, seguretat i serveis que fan possible que les platges i els ports catalans mantinguin uns estàndards d'excel·lència any rere any".
Platges de Girona amb bandera blava
Girona ha estat la comarca amb més platges reconegudes pel tribunal,aquesta és la llista completa:
- Grifeu, Llançà
- Del Port, Llançà
- Empuriabrava, Castelló d’Empúries
- Cala Montgó, Torroella de Montgrí
- Tamariu, Palafrugell
- Llafranc, Palafrugell
- Canadell, Palafrugell
- La Fosca, Palamós
- Es Monestri, Calonge i Sant Antoni
- Sant Antoni, Calonge i Sant Antoni
- Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni
- Cala Cristus - Ses Torretes, Calonge i Sant Antoni
- Cala Rovira, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Platja Gran, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Sa Conca, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols
- Sant Feliu, Sant Feliu de Guíxols
- La Mar Menuda, Tossa de Mar
- Gran de Tossa, Tossa de Mar
- Cala Canyelles, Lloret de Mar
- Lloret, Lloret de Mar
- Sa Boadella, Lloret de Mar
- Fenals, Lloret de Mar
- Santa Cristina, Lloret de Mar
- Sant Francesc (Cala Bona), Blanes
- S’Abanell, Blanes
- Blanes, Blanes
Platges de Barcelona amb bandera blava
Aquest és el llistat complet amb les platges de Barcelona que han estat premiades.
- Malgrat centre, Malgrat de Mar
- L’Astillero, Malgrat de Mar
- La Riera, Pineda de Mar
- Dels Pescadors, Pineda de Mar
- Garbí, Calella
- Canet, Canet de Mar
- Dels Tres Micos, Caldes d’Estrac
- Kalima / la Riera, Caldes d’Estrac
- Callao, Mataró
- Varador, Mataró
- El Masnou, El Masnou
- Dels Pescadors, Badalona
- Coco, Badalona
- La Marina, Badalona
- Nova Mar Bella, Barcelona
- Mar Bella, Barcelona
- Bogatell, Barcelona
- Sant Sebastià, Barcelona
- Somorrostro, Barcelona
- Zona de banys del Fòrum, Barcelona
- Nova Icària, Barcelona
- Gavà Mar, Gavà
- Lluminetes, Castelldefels
- Del Baixador, Castelldefels
Platges del Penedès amb bandera blava
El Penedès ha tingut un total de 23 platges reconegudes, són aquestes:
- Les Botigues, Sitges
- Garraf, Sitges
- Aiguadolç, Sitges
- Balmins, Sitges
- Sant Sebastià, Sitges
- La Ribera, Sitges
- L’Estanyol, Sitges
- La Barra, Sitges
- Terramar, Sitges
- Ribes Roges, Vilanova i la Geltrú
- d’Adarró, Vilanova i la Geltrú
- Sant Gervasi, Vilanova i la Geltrú
- Ibersol, Vilanova i la Geltrú
- Llarga, Cubelles
- Mota de Sant Pere, Cubelles
- Cunit Llevant, Cunit
- Cunit Ponent, Cunit
- Segur de Calafell Llevant, Calafell
- Segur de Calafell Ponent, Calafell
- L’Estany Mas Mel, Calafell
- Calafell, Calafell
- El Francàs, El Vendrell
- Sant Salvador, El Vendrell
Platges de Tarragona amb bandera blava
A Tarragona també s'ha guardonat 23 platges al llarg del territori.
- Costa Daurada, Roda de Berà
- Llarga, Roda de Berà
- Els Muntanyans, Torredembarra
- La Paella, Torredembarra
- Altafulla, Altafulla
- Tamarit, Tarragona
- La Móra, Tarragona
- Savinosa, Tarragona
- L’Arrabassada, Tarragona
- La Pineda, Vila-seca
- Vilafortuny, Cambrils
- Cavet, Cambrils
- Prat d’en Forés - El Regueral, Cambrils
- La Llosa, Cambrils
- L’Esquirol, Cambrils
- La Punta del Riu, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Arenal, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
- El Torn, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
- L’Almadrava, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
Platges de Terres de l'Ebre amb bandera blava
Les Terres de l'Ebre ha estat el territori amb menys platges guardonades, aquest és el llistat complet:
- Sant Jordi d’Alfama, L'Ametlla de Mar
- L’Alguer, L'Ametlla de Mar
- Cala Forn, L'Ametlla de Mar
- Cap Roig, L'Ampolla
- Les Avellanes, L'Ampolla
- Riumar, Deltebre
- Les Delícies, La Ràpita
- Les Cases d’Alcanar - El Marjal, Alcanar