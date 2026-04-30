Les agències de viatges preveuen un bon estiu malgrat la guerra a l'Iran

Les agències de viatges preveuen una "bona" temporada d'estiu per al sector malgrat els efectes de la guerra de l'Iran. Si bé és cert que ha tingut repercussions en destinacions a la regió de l'Orient Mitjà o en vols amb escala en aquella zona, l'associació ACAVe assegura que "la intenció de viatjar no s'està perdent. El president de l'organització, Rafa Serra, ha assenyalat aquest dijous en una compareixença davant els mitjans que les cancel·lacions aquest estiu seran "mínimes" tot i els efectes derivats del conflicte.
Serra ha volgut traslladar un missatge de calma i treure ferro als possibles efectes del conflicte al sector turístic. "Els 'inputs' de les coses que passen, quan les transformem en realitat, tenen un impacte molt minso", ha assenyalat. Tot i això, la patronal aconsella comprar vols i paquets de viatge "com més aviat millor" per si les aerolínies opten per fer "petites reestructuracions tàctiques" en les seves connexions amb l'Orient Mitjà.
Per la seva banda, el vicepresident de l'associació, Jordi Viñolas, ha certificat que les agències de viatges han notat "una reactivació" de la demanda després de la Setmana Santa. A més, l'organització espera que l'interès dels consumidors vagi a l'alça durant el pròxim maig i de juny, uns mesos que "definiran la resta de la temporada".
Així, Viñolas ha observat que, si el sector i la ciutadania "té més certeses" vinculades a una rebaixa de les tensions a l'Orient Mitjà, augmentaran els motius "sobre poder viatjar amb normalitat".
Una bona prova d'aquest optimisme, segons ACAVe, són les dades que els han facilitat els diferents operadors de l'aeroport del Prat. Segons l'organització, les companyies aèries estan ampliant el nombre de seients aquesta temporada d'estiu un 7,6% respecte a l'any passat. A ulls de la patronal, això significa que "hi haurà més oferta disponible" i que els viatges "es podran contractar amb normalitat".