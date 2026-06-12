Foment veu «impossible» tenir salaris alts si no millora la productivitat: «Cal un entorn favorable»

Foment del Treball considera "impossible" que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un "entorn favorable" per a la inversió. Així ho ha exposat aquest divendres la patronal en la presentació del seu últim informe de conjuntura econòmica, que inclou una addenda sobre productivitat. "Augmentar salaris sense augmentar la productivitat és un recorregut que es pot fer a curt termini, però té un cost a càrrec dels marges empresarials", ha exposat el director d'Estudis i Economia de Foment, Salvador Guillermo.
El document, que han negat que sigui una resposta a l'informe Fènix, defensa que "no hi ha sectors bons i dolents" i, en aquesta línia, conclou que cal "replantejar" el debat sobre el model productiu. Així, afirma que el debat sobre productivitat no hauria de plantejar-se "en termes de sectors guanyadors i sectors perdedors". "Les economies que tenen èxit no s'han basat a eliminar els seus sectors tradicionals", ha dit Guillermo, que ha defensat que cal modernitzar els sectors tradicionals i incorporar tecnologia.
El document assegura que hi ha empreses turístiques "extraordinàriament productives", alhora que companyies industrials o tecnològiques amb nivells de productivitat "modestos". En aquest sentit, Guillermo ha apuntat que sectors que algú podria insinuar que són dolents, continuen sent "presents i forts" en determinats països rics. "És el cas de l'agricultura als Països Baixos, la indústria a Alemanya o el turisme a Suïssa", ha mencionat. "El cambrer alemany no és que faci més cafès que un cambrer espanyol", ha comparat.
Per on passa el futur de Catalunya?
L'informe insisteix a dir que hi ha una "estreta relació" entre productivitat i sou i considera que "no és casual" que els països amb nivells de productivitat més elevats siguin també els que registren salaris mitjans més alts. "El futur de Catalunya passa per la productivitat", sentencia. "No necessita menys sectors, necessita sectors més productius", agrega.
I, preguntats per què falla a l'hora de millorar la productivitat, el vicepresident de la patronal, Joan Roget, i el president de la comissió d'Economia i Fiscalitat, Valentí Pich, han assenyalat, de nou, la regulació i l'absentisme. "Estem limitant les potencialitats de les nostres empreses", han indicat.