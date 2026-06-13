Nova convocatòria d'ajuts per adaptar els habitatges dels majors de 65 anys: terminis i requisits

El Govern publica una nova convocatòria d'ajuts per a obres d'arranjament de l'interior dels habitatges de les persones de 65 anys o més. La iniciativa, que compta amb una dotació pressupostària total d'1.160.000 euros, té com a finalitat facilitar la mobilitat i l'autonomia de les persones dins de casa. La consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, subratlla que “les millores d’accessibilitat subvencionades faciliten que puguin allargar la residència en l’habitatge habitual”.
Qui pot demanar l'ajut?
Podran accedir a aquesta subvenció totes les persones que formin part d'una unitat de convivència en què hi hagi almenys una persona de 65 anys o més. També cal que aquest membre tingui unes condicions de salut determinades. En concret, cal que es doni alguna d'aquestes dues situacions:
- Manca d'autonomia o mobilitat
- Grau de discapacitat igual o superior al 33%
D'altra banda, la persona sol·licitant ha de complir els següents requisits:
- Ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge
- No tenir, ni ella ni cap dels altres membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge més en propietat a Catalunya
- No superar dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), d’acord amb les taules que es publiquen en la convocatòria
Quins habitatges es poden reformar?
L'ajut està destinat a habitatges que siguin el domicili habitual i permanent de la persona beneficiària. Alhora, l'immoble ha d'estar situat a les demarcacions de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre. La demarcació de Barcelona queda exclosa de la convocatòria com és habitual, ja que tant la Diputació com l'Ajuntament tenen línies d'ajuts molt similars per al mateix col·lectiu de persones.
Quines obres es poden fer?
Segons s'indica en la convocatòria, els treballs subvencionables inclouen actuacions destinades a millorar l'accessibilitat i seguretat dins l'habitatge. Per això, entre les obres més habituals hi ha:
- Adaptacions de banys i cuines per facilitar la mobilitat
- Adequació de les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament a la normativa vigent
Quin import cobreix?
Amb aquesta subvenció es pot arribar a pagar fins al 100% del cost de les obres, amb un import màxim de 4.000 euros per habitatge. A més, el pressupost dels treballs no pot superar els 8.000 euros.
Quin és el termini per demanar-lo?
En concret, el termini de presentació de sol·licituds s'obrirà l'1 de juliol i finalitzarà el 30 de setembre d'aquest mateix any. Fora d'aquest període no es podran tramitar noves peticions.
Com es pot sol·licitar?
Les sol·licituds s'han de presentar dins del termini establert a través dels canals habituals de tramitació de la Generalitat de Catalunya. Caldrà aportar la documentació que acrediti el compliment dels requisits personals econòmics i de l'habitatge, així com el pressupost de les obres previstes. Podeu consultar tots els detalls de la resolució de la convocatòria aquí.