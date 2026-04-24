El Govern amplia els ajuts al lloguer: més termini, més renda i més beneficiaris

El Govern ha decidit ampliar fins al 8 de maig de 2026 el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer destinats a persones d'entre 36 i 64 anys. La modificació de la convocatòria, publicada al DOGC, arriba després d'un acord amb el grup dels Comuns que també incorpora canvis rellevants en els requisits i les quanties.
Entre les principals novetats destaca l'increment del topall d'ingressos, que passa a ser de quatre vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). És a dir, fins als 36.279,32 euros anuals. Aquesta ampliació permetrà estendre la cobertura de la mesura a unes 40.000 noves unitats familiars i augmenta la dotació pressupostària en 106 milions d'euros respecte a l'anterior convocatòria.
L'acord també preveu una actualització dels límits del preu del lloguer subvencionable. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental), el topall s'eleva fins als 1.000 euros mensuals per habitatge, mentre que a la resta de la demarcació de Barcelona se situa en 750 euros. En el cas de famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat reconeguda i mobilitat reduïda, els límits s'incrementen fins als 1.100 euros a l'àmbit metropolità i fins als 900 euros a la resta del territori.
Un canvi per prevenir l'exclusió residencial
Aquestes subvencions estan pensades per a persones que, tot i no trobar-se en una situació d'exclusió residencial imminent, necessiten suport per poder mantenir el seu habitatge habitual. L'objectiu és prevenir situacions de vulnerabilitat i facilitar la continuïtat residencial. Pel que fa a la quantia dels ajuts, l'import s'adapta a l'esforç econòmic que representa el pagament del lloguer en funció dels ingressos. La subvenció pot arribar a un màxim de 200 euros mensuals i, com a novetat d'enguany, estableix un mínim de 50 euros al mes, per sobre dels 20 euros fixats en l'anterior convocatòria.
Topalls diferenciats segons el territori
Els topalls del lloguer subvencionable varien segons el territori. A Barcelona i la seva àrea metropolitana, el límit s'amplia fins als 1.000 euros mensuals per habitatge i 450 euros per habitació. A la resta de la demarcació de Barcelona, s'estableix en 750 euros per habitatge i 350 per habitació. A Girona es manté en 750 euros per habitatge i 400 per habitació, mentre que a Tarragona es fixa en 700 i 350 euros, respectivament. A Lleida i les Terres de l'Ebre, els topalls continuen en 600 euros per habitatge i 300 per habitació.
Les sol·licituds es poden presentar tant de manera telemàtica, a través del web de Tràmits de la Generalitat, com presencialment en els punts habilitats que estableix la convocatòria. En el cas de la via en línia, és necessari disposar d'un sistema d'identificació digital vàlid, com ara l'idCAT Mòbil o un certificat digital, mentre que la tramitació presencial es pot fer a les oficines locals d'habitatges, consells comarcals o altres punts d'atenció ciutadana autoritzats. La convocatòria detalla la documentació que cal portar, que inclou, el contracte de lloguer, els rebuts de pagament i l'acreditació dels ingressos de la unitat de convivència.