Oberta la convocatòria d’ajuts al lloguer per a majors de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts al lloguer, en aquest cas dirigida a les persones de 65 anys o més. La iniciativa compte amb un pressupost total de 19 milions d’euros i les sol·licituds es podran presentar des d’aquest 31 de març fins al 30 d’abril, tant de manera telemàtica com presencial. Per facilitar els tràmits, les persones sol·licitants podran delegar la tramitació a una persona autoritzada, amb l'objectiu de facilitar l’accés a la subvenció a aquelles persones grans amb dificultats per fer el procés digital.
Aquests ajuts, impulsats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, estan pensats per aquelles persones que no es troben en risc imminent d’exclusió residencial, però que necessiten suport per continuar vivint a casa seva. Es plantegen, per tant, com una eina preventiva per evitar situacions de vulnerabilitat.
L’import de la subvenció s’ajustarà a l’esforç econòmic de cada sol·licitant en funció dels seus ingressos, i els ajuts oscil·laran entre els 50 i els 200 euros mensuals. D'altra banda, els topalls del lloguer subvencionable varien segons el territori. A Barcelona i el seu àmbit metropolità (comarques de Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) el topall passa a ser de 950 euros mensuals per habitatge (en la convocatòria anterior era de 900 euros) i 450 per habitació. A la resta de la demarcació de Barcelona, el topall s’amplia fins als 750 euros per habitatge (en l’anterior era de 650 euros) i 350 per habitació.
A la demarcació de Girona, el topall (que ja es va modificar en la convocatòria de 2025), es manté en 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació. A Tarragona (també modificat en la convocatòria de 2025), es manté en 700 euros per habitatge i 350 euros per habitació. I a Lleida i a les Terres de l’Ebre, es mantenen els topalls de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.
Més suport per a col·lectius vulnerables
La convocatòria d'aquest 2026 amplia, també, el topall del lloguer subvencionable per a les famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda, amb un import màxim de 900 euros a tot el territori de Catalunya, tret de l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) on serà de 1.100 euros.
Com sol·licitar els ajuts
Les sol·licituds es poden presentar de manera electrònica a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya o presencialment en els punts habilitats, amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquestes ajudes i garantir que arribin a les persones que més les necessiten.