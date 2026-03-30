Roger Torrent fitxa per una agència de desenvolupament de mercats

L'agència de desenvolupament de mercats The big move, especialitzada en la internacionalització d'empreses industrials, ha fet un seguit de moviments per reforçar el seu projecte empresarial i expandir el seu model de negoci. Un d'aquests moviments ha estat incorporar l'exconseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent, al seu consell assessor, el qual complementen amb l'entrada també d'un inversor extern. En aquests moments, segons detallen a través d'un comunicat, la companyia impulsa un model digitalitzat d'internacionalització a través de la intel·ligència artificial enfocada per a empreses del sector industrial.
"La incorporació de Roger Torrent al consell assessor aporta visió estratègica en aquesta etapa, en la qual The big move busca escalar el seu model i ampliar la seva presència en nous mercats", argumenten des de la companyia en aquest mateix comunicat. En aquests moments, l'agència està formada per un equip de cinc persones, a les quals ara incorporen l'exconseller d'Empresa de la Generalitat dins el consell assessor. Segons les perspectives de creixement amb què treballen, la companyia preveu assolir una facturació d'1,7 milions d'euros en els pròxims anys, consolidant el seu model de cara el 2028.
Nascuda a Girona de la mà de Quico Ramió, The big move es troba en aquests moments en fase de creixement accelerat i compta amb una cartera activa de clients industrials que operen en mercats com els Estats Units, el nord d'Europa, el Regne Unit i Emirats Àrabs. Tal com destaquen des de la companya, la incorporació d'un inversor extern reforça aquesta fase de desenvolupament, mantenint una estratègia d'expansió principalment orgànica i orientada a consolidar el seu posicionament com a agència de desenvolupament de mercats.
Nodrir consells assessors de polítics
No és la primera vegada que una companyia ha anat buscar membres per al seu consell assessor en el món de la política. El passat mes de setembre, Glovo va crear el seu per primera vegada, i per nodrir-lo va envoltar-se de diferents cares visibles del món de la política. Destaquen, per exemple, els noms de José Manuel García-Margallo, exministre d'Afers Estrangers, o bé de Raül Blanco, expresident de Renfe. El consell assessor de Glovo també compta amb exidirigents catalans, com ara l'exconsellera d'Economia Natàlia Mas, que va encapçalar la cartera durant l'últim mandat de Pere Aragonès.