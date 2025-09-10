Margallo, Pascal, l'expresident de Renfe i una cara coneguda d'ERC: a qui ha fitxat Glovo?

Glovo ha posat en marxa un consell assessor -és la primera vegada que es dota d'un organisme d'aquestes característiques- i, per nodrir-lo, ha anat a pescar al món de la política. Segons ha avançat aquest dimecres La Vanguardia, aquest consell estarà integrat de vells coneguts de les institucions públiques. Destaquen, per exemple, els noms de José Manuel García-Margallo, exministre d'Afers Estrangers, o bé de Raül Blanco, expresident de Renfe, que fa només uns mesos que va deixar el càrrec.
També hi haurà exdirigents catalans dins del nou organisme. Es tracta de Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat i exdiputada al Parlament, enfocada al sector privat des que va deixar la política activa i que participa en diverses funcions de consultoria. La companyia nascuda a Barcelona i fundada per Óscar Pierre -que ha tingut múltiples problemes judicials per la situació laboral dels riders i que ha estat multada per les institucions europees per haver impulsat un càrtel amb Delivery Hero, l'empresa alemanya que la va adquirir el 2022- també ha incorporat Natàlia Mas, exconsellera d'Economia en l'última etapa del Govern liderat per Pere Aragonès.
Entre les cares conegudes del nou consell s'hi troba Manel Arroyo, que va ser vicepresident del Barça en l'etapa de Josep Maria Bartomeu i que va ocupar el càrrec de director general de l'empresa Dorna, organitzadora del Mundial de MotoGP. L'organisme també comptarà amb la presència d'Anna Miralles, directora de sistemes i tecnologies de la informació de l'empresa Pro a Pro, integrada dins del grup Metro. La previsió és que hi hagi més fitxatges al llarg dels propers mesos per engreixar el consell assessor.