La Unió Europea multa Glovo amb 329 milions per formar un càrtel per controlar el sector del delivery

La Comissió Europea (CE) ha imposat una sanció de 329 milions d'euros a Glovo i la seva matriu, l'alemanya Delivery Hero, per formar un càrtel en el sector de les entregues a domicili. Concretament, una investigació oberta el juliol del 2024 i que va comportar el registre de la seu de la multinacional a Barcelona, ha conclòs que ambdues companyies van compartir informació "sensible", acordat "no robar-se treballadors" i repartit mercats geogràfics abans de la seva fusió l'any 2022, unes pràctiques il·legals i que va en contra de les normes de competència.

Es tracta d'una multa inèdita i que mostra la preocupació de la Unió Europea (UE) per la propietat creuada entre competidors, que defensa que pot plantejar riscos antimonopoli i "s'ha de tractar amb cura". A més, és la primera sanció que castiga un acord entre dues empreses per no robar-se competidors. Sobre això, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, ha reivindicat que Brussel·les desenvoluparà un rol actiu pel que fa al consum i seguirà de prop les pràctiques de les empreses.

Aquestes accions es van dur a terme entre el juliol de 2018 i el mateix mes del 2022, després que l'any 2018 la multinacional alemanya adquirís una participació minoritària de Glovo. Brussel·les detalla en un comunicat publicat aquest dilluns que Delivery Hero i Glovo "van eliminar progressivament les restriccions competitives entre elles" i van substituir la competència per una "coordinació anticompetitiva a diversos nivells".

Durant els quatre anys, van acordar no "robar-se" treballadors i intercanviar informació comercial "sensible" -en preus, capacitats, costos i característiques dels productes- per tal d'alinear els seus interessos i "influir en el comportament dels seus respectius mercats". Tanmateix, les empreses van pactar repartir-se diversos mercats nacionals d'entregues a domicili per eliminar totes les superposicions geogràfiques existents entre ells i, al mateix temps, coordinar quina havia d'entrar en els mercats en què cap de les dues era present.

La CE apunta que posseir una participació en un competidor "no és il·legal", però defensa que en aquest cas concret, l'entrada de Delivery Hero dins Glovo va facilitar contactes anticompetitius entre les dues empreses rivals. Alhora, va permetre a Delivery Hero obtenir accés a informació comercial sensible i influir en els processos de presa de decisions de Glovo, així com alinear estratègies empresarials.

La seu de Glovo a Barcelona, registrada

En el marc de la investigació que ha derivat en la sanció a Glovo i Delivery Hero, tècnics de la UE van registrar el novembre de 2023 les oficines de la primera empresa a Barcelona. Ja aleshores, Glovo es va mostrar disposada a col·laborar amb la justícia, una actitud que li ha permès obtenir una rebaixa del 10% de la sanció final.

I és que ambdues empreses van reconèixer la seva participació en el càrtel i la seva responsabilitat, tal com recull el comunicat. A més, Brussel·les concreta que els dos grups van acceptar la multa màxima que els volia imposar l'executiu comunitari.

Glovo i Delivery Hero es repartiran la sanció

Del total de la sanció, 223,3 milions d'euros corresponen a Delivery Hero, mentre que els 105,7 milions d'euros restants són per Glovo. Segons detalla Brussel·les, la multa ha tingut en compte elements com la naturalesa del càrtel, el fet que afectava tota l'Àrea Econòmica Europea, la seva duració i la seva evolució durant el temps.