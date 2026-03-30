L'independentisme apunta als jutges i pressiona el Govern pel català a l'escola

Indignació entre les files independentistes per un nou atac contra el català a l'escola. Tant partits com sindicats han apuntat cap als jutges i han demanat al Govern que doni resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Des de Junts, han demanat la compareixença al Parlament tant del president Salvador Illa com dels consellers Albert Dalmau i Francesc Xavier Vila davant la "croada" contra la llengua. Per la part d'ERC, han exigit "valentia" al Govern perquè defensi el català a les aules amb criteris tècnics i pedagògics.
Els juntaires, a través de la seva presidenta parlamentària Mònica Sales, volen que l'executiu expliqui davant el Parlament quines accions pensen dur a terme per fer front a la decisió del TSJC. "Catalunya està patint una croada contra la llengua per totes les vies possibles", ha manifestat Sales. En roda de premsa, la dirigent de Junts ha dit que la manca de compromís del Govern amb el català el fa "còmplice": "Hi ha silencis que no hauríem de permetre", ha insistit Sales, que també ha carregat contra el Pacte Nacional per la Llengua per no ser capaç de respondre davant aquestes sentències.
Per la seva part, els republicans han lamentat que entitats "indocumentades, desconegudes i poc solvents" influeixin en un debat "tècnic i pedagògic" i que els jutges ignorin aquests criteris. "Qui defineix el model lingüístic és el Govern i el Parlament", ha recordat el portaveu d'ERC, Isaac Albert. Els republicans han demanat "valentia" al Govern per defensar el català com a llengua vehicular a l'educació i creuen que la "resposta de país" podria consensuar-se en el marc del Pacte Nacional per la Llengua. ERC ha mantingut trucades amb el Govern, el conseller Vila, Òmnium i Som Escola per analitzar la sentència.
Els Comuns demanen "esgotar totes les vies"
Més enllà de l'independentisme, els Comuns han instat el Govern a "esgotar totes les vies" per no fer efectiva la sentència del TSJC. Així ho ha exigit en roda de premsa a la seu del partit la coordinadora nacional dels Comuns, Candela López, que també ha demanat "reimpulsar" el Pacte Nacional per la Llengua. "La responsabilitat del Govern és estudiar i analitzar totes les vies possibles i esgotar totes les vies per no fer efectiva aquesta sentència", ha sentenciat López, que a la vegada ha reclamat a l'executiu "protegir" l'escola catalana, els equips directius i els seus professionals.
Òmnium veu als jutges "obsessionats" amb el català
Per altra banda, Òmnium ha acusat el TSJC d’estar "obsessionat" amb l'escola catalana, un model avalat per la comunitat educativa que cohesiona i garanteix igualtat d’oportunitats. Xavier Antich ha recordat que l’entitat ja va avisar que aquest any tocaria defensar l’escola catalana. "La nova sentència és un pas més en la pretensió del TSJC de decidir sobre l’ús de les llengües, al marge dels criteris de la comunitat educativa i de la sobirania del Parlament", ha considerat, tot afegint que l'escola catalana és garantia de cohesió social i assegura el dret d'accedir al coneixement del català independentment de les circumstàncies personals dels alumnes. En aquest sentit, el president d'Òmnium ha avisat que estan “preparats per defensar on calgui” el model educatiu i lingüístic: "És un consens de país".
Al seu torn, la Intersindical ha fet una crida a la mobilització per fer inaplicable l'"envestida" del TSJC. Per al sindicat independentista, el tribunal torna a demostrar una actitud "obertament política i allunya de la realitat pedagògica dels centres". Ha considerat que, un cop més, el tribunal "cedeix" a les pretensions de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, una organització que és "minoritària i no representativa" i busca "la substitució lingüística en un país on només hi ha monolingües castellanoparlants". A més, ha criticat que la decisió s'hagi comunicat en plena Setmana Santa i ha considerat que això demostra una voluntat d'"agafar en fals" la comunitat educativa.
Per la seva banda, Plataforma per la Llengua ha demanat que no s'encenguin les alarmes i ha recordat que el TSJC no ha anul·lat la part del decret que permet sancionar docents que incompleixin el projecte lingüístic. L'entitat atribueix la sentència a una estratègia dels denunciants per "marcar agenda i condicionar el relat" i situa la sentència important en el Tribunal Suprem. "El Govern té marge real d'actuació i ha d'aplicar els articles vigents del decret", conclouen des de Plataforma per la Llengua.
Al seu torn, el CIEMEN ha denunciat que aquest un "nou episodi de judicialització" de la política educativa i lingüística menysté el consens social i pedagògic construït durant dècades a Catalunya. El seu president, David Minoves, ha reivindicat la immersió lingüística i ha advertit que “la imposició de percentatges lingüístics des dels tribunals trenca aquest model". En paral·lel, el CIEMEN ha alertat que la sentència és també un nou atac als drets lingüístics dels catalanoparlants i ha apuntat qque aquestes decisions poden vulnerar els compromisos de l’Estat en matèria de protecció de llengües minoritzades.
USTEC demana una reunió al Govern
Des del sindicat USTEC, han reclamat una declaració pública avui mateix del Govern en què es comprometi de manera clara amb la defensa i el blindatge del català com a llengua vehicular del sistema educatiu. En segon lloc, ha exigit la convocatòria urgent d’una reunió amb les organitzacions sindicals per treballar mesures que garanteixin la protecció i la seguretat jurídica del professorat davant aquesta situació. En paral·lel, els serveis jurídics del sindicat educatiu estan analitzant possibles vies de resposta a la sentència del TSJC. "Els docents continuaran educant en català i no acataran cap resolució que en condicioni l’ús als centres educatius", sentencien des d'USTEC.