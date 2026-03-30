El Govern assegura que el català «continua sent vehicular» malgrat el TSJC

Enèsim atac dels jutges a l'escola en català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat executar la sentència que tomba bona part del decret del Govern sobre els usos lingüístics a l'aula, cosa que ja ha provocat una onada de rebuig entre l'independentisme i el principal sindicat de l'educació, USTEC. Salvador Illa ha insistit que està "compromís" en la defensa de la llengua i el model d'escola catalana, mentre al Departament d'Educació miren de treure ferro a la sentència i asseguren que el català continua sent vehicular a les aules.
Els equips jurídics de la Generalitat estan analitzant la sentència per determinar quina resposta donar-hi. Educació insisteix que la decisió del TSJC "no altera l'activitat ordinària dels centres educatius". "El català, i l'aranès a l'Aran, es mantenen com a llengua vehicular", assenyalen fonts del Departament. Albert Dalmau, el conseller de la Presidència, en funcions de conseller d'Educació mentre Esther Niubó està de baixa mèdica, ha remarcat que el model d'immersió està "avalat" pels resultats i per la "consistència" de la normativa aprovada pel Govern.
En declaracions als mitjans des de Badia del Vallès, Dalmau ha assegurat que el Govern "ha defensat, defensa i defensarà; abans, ara i sempre el model d'escola en català". Ha afegit que és un model d'"èxit" i ha assegurat que l'executiu posarà a l'abast "tots els recursos per a la seva defensa política i jurídica per poder-lo fer efectiu". El Govern ja va presentar recurs contra la sentència que tombava diversos articles del decret de règim lingüístic l'any passat. La decisió d'avui va al marge, perquè encara no s'ha resolt aquella impugnació.
El TSJC ha ordenat executar provisionalment els pronunciaments declaratius de la sentència que anul·lava bona part del decret de règim lingüístic educatiu, que blindava el català com a llengua vehicular. La sentència no és ferma, però el tribunal estima parcialment la sol·licitud d’execució provisional de l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya i declara nuls provisionalment els preceptes del decret que ja va anul·lar la sentència del 8 de setembre del 2025. El Govern va presentar recurs contra aquesta decisió.
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que el Govern està compromès amb la defensa del model lingüístic educatiu actual i garanteix que "treballarà per defensar-lo". En una publicació a la xarxa social X, recorda que ja es va interposar un recurs de cassació en aquesta mateixa direcció i avança que els serveix jurídics de la Generalitat estan estudiant la sentència per donar-hi resposta. L'oposició ja ha alçat la veu contra els jutges, però també demana "valentia" al Govern davant del nou embat judicial.