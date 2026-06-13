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Societat

Tallada la circulació a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R11 entre Figueres i Portbou

  • El primer tren que ha arribat a Ribes de Freser amb la represa parcial del servei ferroviari. -

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Publicat el 13 de juny de 2026 a les 10:35

La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès) per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada aquest dissabte al matí l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou (Alt Empordà) per un tren aturat per manca de tensió a la catenària. Segons ha informat Renfe, s'està gestionant un transport alternatiu per carretera.

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