Tallada la circulació a l'R3 de Rodalies entre Ripoll i Ribes de Freser i a l'R11 entre Figueres i Portbou

La circulació a l'R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dissabte al matí entre les estacions de Ripoll i Ribes de Freser (Ripollès) per un robatori de coure, segons ha informat Renfe. Com a conseqüència de l'acte vandàlic a la infraestructura, un tren ha quedat aturat a la via per manca de tensió a la catenària. Ja s'ha establert un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre les dues estacions afectades. Protecció ha activat la prealerta del pla Ferrocat. En paral·lel, també es troba tallada aquest dissabte al matí l'R11 de Rodalies entre Figueres i Portbou (Alt Empordà) per un tren aturat per manca de tensió a la catenària. Segons ha informat Renfe, s'està gestionant un transport alternatiu per carretera.\r\n