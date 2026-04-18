El lloguer mitjà a Barcelona arriba als 1.160 euros al mes

El lloguer mitjà a Barcelona va arribar als 1.160 euros mensuals a Barcelona i als 884 a Catalunya el quart trimestre del 2025, segons les últimes dades de fiances de l'INCASÒL publicades aquest dissabte. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Energètica, Sílvia Paneque, ha destacat que des que s'aplica el topall de rendes l'evolució de preus de l'habitatge ha estat "moderada", especialment tenint en compte que la inflació ha pujat molt més, un 4,1%.
Així, els preus dels lloguers a Barcelona ciutat acumulen una reducció del 2,7% des del primer trimestre del 2024, quan el lloguer era de 1.193 euros. Pel que fa al conjunt de Catalunya, creixen un 1,76% acumulat, dels 869 euros a 884. Pel que fa a les zones tensionades, els lloguers han passat dels 888 euros el primer trimestre del 2024, als 902 a tancament de 2025, un increment de l'1,6%.
En canvi, als municipis no inclosos en el topall de renda, l'augment ha estat molt més pronunciat, del 9,4%, passant dels 584 euros mensuals als 639 euros.
Menys contractes de temporada
D'altra banda, durant el quart trimestre de 2025, es van reduir en 1.233 els contractes de temporada a tot Catalunya. Segons la consellera de Territori "des de l’inici de la contenció de rendes, és el primer trimestre amb reducció d’aquesta figura". Paneque apunta que això es deu a la nova regulació d'aquest tipus de contractes, aprovada a finals de l'any passat al Parlament.
D'altra banda, durant el quart trimestre de 2025, hi va haver un saldo positiu de 1.882 contractes de lloguer habitual vigents més a Catalunya, dels quals 1.495 en municipis declarats zona de mercat residencial tensat. Aquesta dada s’obté restant el nombre de cancel·lacions del nombre de nous contractes que han dipositat fiança en aquest període, a l’INCASÒL.
Al llarg de l’any 2025 es va incrementar el nombre de contractes de lloguer habitual a Catalunya en un total de 8.895 contractes.