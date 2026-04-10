Com demanar els nous ajuts al lloguer del Govern: destinataris, terminis i quantitats màximes

El Govern obrirà la nova convocatòria d’ajuts al lloguer que ha pactat amb els Comuns. En un comunicat conjunt, remarquen que han augmentat el pressupost en 106 milions d'euros i han incrementat el topall d'ingressos per poder-hi accedir, i calculen que tot plegat suposarà ampliar la cobertura de l'ajut fins a 40.000 unitats familiars aproximadament.
El calendari de la subvenció: quan es pot començar a demanar i quan acaba el termini?
La convocatòria d'ajuts comença la setmana del 13 d'abril i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d'abril, amb un marge total de 17 dies. Així, convé informar-se prèviament i tenir tota la documentació preparada per completar el procés en aquest període de temps limitat.
Qui pot accedir al nou ajut al lloguer?
Les subvencions al pagament del lloguer estan destinats a persones d’entre 36 i 64 anys que, tot i no trobar-se en risc imminent d’exclusió, necessiten un ajut per poder continuar residint en l’habitatge habitual. Per tant, són "una eina per mantenir-lo i prevenir el risc d’exclusió residencial". Amb l'increment del topall d'ingressos, hi podran accedir les rendes de fins a 36.279,32 euros bruts anuals.
Quants diners es poden rebre?
L’import dels ajuts al lloguer de la Generalitat s’ajusta a l’esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels ingressos, amb un màxim de 200 euros i, enguany, un mínim de 50 euros al mes -en la convocatòria anterior, el mínim era de 20 euros-. A més, els topalls de la subvenció varien en funció de l’àmbit territorial.
Per exemple, per a Barcelona i el seu àmbit metropolità que inclou les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, el topall s’ha ampliat i passa a ser de 1.000 euros mensuals per habitatge (en la convocatòria anterior era de 900 euros) i 450 per habitació.
A la resta de la demarcació de Barcelona, el topall s’amplia fins als 750 euros per habitatge (en l’anterior era de 650 euros) i 350 per habitació. A la demarcació de Girona, el topall (que ja es va modificar en la convocatòria de 2025), es manté en 750 euros per habitatge i 400 euros per habitació. A la demarcació de Tarragona (també modificat en la convocatòria de 2025), es manté en 700 euros per habitatge i 350 euros per habitació. I a la demarcació de Lleida i a les Terres de l’Ebre, es mantenen els topalls de 600 euros per habitatge i 300 per habitació.
Pel que fa al lloguer subvencionable per a les famílies nombroses, monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda i barem de mobilitat favorable, l’import màxim acordat és de 1.100 euros a l’Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i de 900 euros a la resta del territori.