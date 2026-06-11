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Economia

El cap del Govern reivindica el model econòmic d’Andorra: «És millor gestionar el creixement que una crisi»

Xavier Espot explica a la Trobada Empresarial al Pirineu que l'acord d'associació amb la UE està molt avençat i posa en valor el pes internacional del Principat: "Tenim un vot a l'ONU, com els Estats Units"

  • El cap del Govern d'Andorra, Xavier Espot, aquest dijous a la Seu. -

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Publicat el 11 de juny de 2026 a les 12:12

El cap del Govern d’Andorra, Xavier Espot, ha inaugurat aquest dijous la 37 edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, que durant dos dies fa de la Seu d’Urgell el centre del debat econòmic a Catalunya. El polític andorrà ha fet una defensa del model econòmic andorrà i ha posat en valor la decisió presa el 2012 d’obrir l’economia i diversificar-la. “Hem de seguir lluitant en allò que sabem fer millor: especialitzar-nos”, ha dit, “perquè no podem continuar vivint només dels  sectors econòmics tradicionals com el comerç, el consum i el turisme, que són importants”. 

El periodista Josep Puigbó ha conduït la intervenció d’Espot, que ha insistit en què gràcies a aquesta obertura, el país ha viscut una dècada d’expansió. El cap del Govern ha entomat la problemàtica de l’habitatge, però ha negat que fos fruit en exclusiva de l’obertura econòmica. S’ha referit al canvi en les unitats familiars (“abans la mitjana de persones que vivien en cada casa era de 2,5 persones i ara és d’1,5”). 

Espot ha subratllat que “és millor gestionar els mals del creixement econòmic que una crisi com la que vam tenir el 2011” i ha assegurat que s’han destinat 140 milions d’euros a l’habitatge els darrers quatre anys. Espot ha explicat algunes mesures en política d’habitatge, com que els estrangers no puguin adquirir més de dos habitatges al país i la prohibició de tenir pisos buits.  

El dirigent andorrà ha assenyalat que dins de l’estratègia d’innovació i diversificació de l’executiu hi ha la voluntat de confluir amb el mercat interior europeu i que les negociacions per tancar l’acord d’associació amb la UE estan molt avançades. Només resta l’aprovació final del Consell Europeu. Espot ha subratllat el paper internacional que fa el país: “A les Nacions Unides tenim un vot, igual que els Estats Units, i fem una aposta pel multilateralisme”.  

La presidenta de la Trobada, Montse Pujol, que ha obert l’encontre junt a l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, s’ha referit al moment de canvi profund que s’està produint en tots els àmbits, especialment en el terreny tecnològic, i als interrogants geoestratègics que, per força, impacten en el món econòmic. D’aquí el lema de l’encontre, Quin camí prenem? No pot ser més explícit.

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