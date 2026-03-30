Això és el que has de fer perquè no t'apugin el lloguer abans que caigui la norma: el pas a pas

El consell de ministres ha aprovat un decret que permetrà allargar els contractes de lloguer fins a dos anys i limitar-ne les pujades al 2%. Es tracta d'una mesura inclosa en el marc de l'escut social per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran. Tot i que encara podria decaure si no s'aprova al Congrés, la mesura ja està inclosa en el BOE i la pròrroga i ja es pot demanar. Si es fa a temps, aquesta permet mantenir el contracte de lloguer que es tingui actualment sense canvis en les condicions i amb pujades de preu limitades al 2%. Això és tot el que has de saber i els passos a seguir per sol·licitar la pròrroga.
Qui pot demanar la pròrroga?
Per poder sol·licitar la pròrroga cal que es disposi d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual que venci entre el 22 de març del 2026 i el 31 de desembre del 2027. No s'aplica, això sí, per als contractes de lloguer de temporada -que acostumen a tenir una durada de pocs mesos- ni per als que només contemplen una habitació d'un habitatge.
Com es fa la sol·licitud?
Cal comunicar-ho formalment al propietari de l'habitatge i, preferiblement, per escrit. Els experts recomanen fer-ho amb un burofax o una carta certificada perquè quedi constància legal de la petició. Des del Sindicat de Llogateres han preparat dos models per fer la sol·licitud, en funció de si l'habitatge es troba en una zona declarada de tensió, que podeu trobar aquí.
Fins quan puc demanar-ho?
Tenint en compte que la norma encara ha de ser aprovada pel Congrés, la recomanació és fer la sol·licitud tan aviat com es pugui. Cal fer-ho sempre abans que arribi la data d'extinció del contracte.
El propietari pot negar-s'hi?
La mesura obliga els arrendadors a acceptar la pròrroga, de manera que no poden negar-s'hi per norma general. Ara bé, hi ha excepcions com que el propietari necessiti l'habitatge per a ús propi o familiar amb un justificant legal.