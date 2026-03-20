Sánchez reivindica el «millor escut social de la UE» per la guerra a l'Iran després del pols amb Sumar

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparegut aquest divendres després del consell de ministres extraordinari que ha aprovat mesures urgents per mitigar els efectes de la guerra a l'Iran. La cita ha anat acompanyada de polèmica: ha arrencat dues hores tard per un pols entre el PSOE i Sumar per l'abast concret de l'escut destinat a protegir la ciutadania. "Serem el país amb el millor escut social i econòmic de tota la Unió Europea (UE) davant d'una guerra que no avalem. Les mesures duraran el temps que sigui necessari i, si cal, les ampliarem", ha remarcat el dirigent del PSOE. La mobilització total de recursos arribarà als 5.000 milions d'euros, segons ha concretat.
Sánchez ha ressaltat que "desconeixia" que existís una "previsió d'hores" de celebració del consell de ministres. "L'important és que s'ha posat sobre la taula un paquet de mesures que respon a allò que és important i allò que és urgent", ha apuntat el president del govern espanyol. Sobre els pressupostos generals de l'Estat, s'ha compromès a presentar-los públicament, però que cal revisar els paràmetres per elaborar-los davant del context internacional. "Els comptes que tenim, això sí, estan servint per reduir la desigualtat i fer funcionar l'economia espanyola. Som un govern de coalició amb minoria parlamentària", ha admès el líder del PSOE, a qui costa tirar endavant mesures.
"No sabem si el conflicte durarà dies, mesos o anys", ha remarcat Sánchez, que ha indicat que ni tan sols els països que hi estan implicats saben l'horitzó de la guerra. En tot cas, el president del govern espanyol ha dit que Espanya està "més ben preparada" per afrontar aquesta crisi a causa del "rigor fiscal" i els canvis energètics dels últims anys. Sánchez, en tot moment, ha definit com a "il·legal" el conflicte que hi ha en marxa a l'Iran, i ha subratllat que l'evolució del preu del gas cada vegada té menys incidència en el preu final de l'energia. "El que hagi de venir pot afectar-nos, ens afectarà, ja veurem si molt o poc, però podem resistir encara millor que els altres", ha remarcat el líder del PSOE.
En el capítol de certeses, Sánchez ha tret pit del "no a la guerra" i de no avalar l'acció dels Estats Units, i ha volgut deixar clar que el govern espanyol "ajudarà" els ciutadans a l'estil del que ja va passar amb Ucraïna. "Encara que ens trobem davant d'un terratrèmol que serà greu, el que podem saber és que sortirem més forts d'aquesta crisi, com ha passat en episodis anteriors", ha insistit el president del govern espanyol. "Sabem què hem de fer per protegir-nos i avançar cap a un futur millor", ha recalcat. Les 80 mesures del pla entraran en vigor a partir d'aquest dissabte i mobilitzaran fins a 5.000 milions d'euros. "La guerra ens costarà, per ara, 5.000 milions", ha reiterat el president espanyol.
"Estic molt enfadat amb la situació que viu el món", ha indicat el líder del PSOE, que ha establert aquestes prioritats en matèria directa per mitigar els efectes de la crisi:
- Es redueix l'IVA de l'electricitat, que passarà del 21% al 10%
- El gas natural i la llenya també passaran a tenir un IVA del 10%
- Es congelarà el preu màxim del butà i del propà
- Estaran en vigor fins al desembre el bo social elèctric
- Bonificació del 80% dels peatges elèctrics més exposats a la situació per estalviar 200 milions d'euros
- Ajuda directa de 20 cèntims per litre de combustible i per la compra de fertilitzants als professionals del sector
Els efectes d'aquesta guerra, ha dit, es notaran, però es podran "portar millor" amb les mesures aprovades. També hi haurà deduccions "massives" per a punts de càrrega i instal·lació de renovables. "Estem parlant de deduccions en IRPF per a punts de càrrega, plaques solars i bombes de calor", ha concretat. També ha agraït als grups parlamentaris el "compromís" per validar el decret, que va acompanyat d'un altre text destinat a limitar la pujada del preu del lloguer que es pot produir. "L'habitatge és una qüestió fonamental", ha apuntat el màxim dirigent del PSOE. Les turbulències amb Sumar han arribat, precisament, per aquesta qüestió vinculada a l'escut social.