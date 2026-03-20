Dues hores de retard al consell de ministres pel xoc entre Sánchez i Sumar per l'escut social

La reunió extraordinària del consell de ministres per aprovar el decret anticrisi finalment ha començat. Ho ha fet dues hores més tard del previst després que els ministres de Sumar s'hagin negat a entrar-hi per discrepàncies amb el paquet de mesures. Segons fonts de la Moncloa, el president espanyol, Pedro Sánchez, s'ha implicat en primera persona a les negociacions.
Els de Sumar han refusat entrar a la reunió a primera hora argumentant que el decret "no atén" les necessitats en matèria d'habitatge perquè no inclou dues mesures imprescindibles per la formació: la pròrroga dels contractes de lloguer i la moratòria antidesnonaments. Finalment, la reunió ha començat, però fonts de Sumar admeten que "no hi ha acord" i que "negociaran dins".
L'escut social ha obert una crisi al govern espanyol. Els ministres de Sumar no han entrat al consell de ministres extraordinari d'aquest divendres en oposició a les mesures que l'executiu espanyol té previst incloure al decret anticrisi per a fer front als efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons fonts de Sumar, aquest paquet de mesures "no atén ni l'habitatge ni els marges empresarials de les empreses" i "es basa fonamentalment en rebaixes de l'IVA".
Sumar ha reclamat els darrers dies incloure la moratòria antidesnonaments i la pròrroga dels contractes de lloguer en aquest decret. El decret que el govern espanyol ha portat al consell de ministres preveu la rebaixa del 21% al 10% de l'IVA per tots els carburants, l'electricitat, i el gas i inclou la suspensió temporal de l'impost especial sobre el valor de la producció elèctrica, així com la rebaixa del de generació elèctrica per intentar contenir els preus, entre d'altres.
Fonts de Sumar lamenten que aquest paquet de mesures "es basa fonamentalment en rebaixes a l'IVA" i que no té en compte l'habitatge. Aquest dijous, el ministre de Cultura Ernest Urtasun ja va advertir que l'escull de les negociacions amb l'executiu espanyol es trobava amb el decret de pròrroga de lloguers, una mesura que Sumar reclama incorporar de manera "imprescindible".
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, va advertir aquest dimecres que el decret anticrisi no inclouria mesures relacionades amb l'habitatge perquè l'objectiu de la Moncloa és que cap dels socis de la investidura que han de fer possible la convalidació al Congrés acabi votant en contra. Fonts de l'executiu van admetre que caldria fer un "joc d'equilibris" per sumar vots.
El govern espanyol preveia aprovar aquest decret anticrisi al Consell de Ministres d'aquest divendres per portar-lo a convalidació al Congrés dijous de la setmana que ve. Per aconseguir l'aprovació, l'executiu espanyol ha negociat prèviament algunes de les mesures amb socis com ERC i Junts. El govern espanyol també havia apuntat que algunes de les mesures podien coincidir amb les que planteja el PP.