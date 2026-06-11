El Congrés accepta la proposta del Parlament per agilitzar l'eutanàsia

El Congrés ha acceptat aquest dijous la presa en consideració d’una proposició de llei (PL) del Parlament per reformar la llei d’eutanàsia i evitar que els processos s’allarguin agilitzant la resolució dels recursos judicials. La iniciativa -defensada pels diputats catalans Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) i Juli Fernández (ERC)- ha rebut 179 vots a favor del PSOE, Sumar, Junts i ERC, entre d’altres, i 169 vots en contra de PP i Vox. La cambra catalana va acordar el 29 d’abril portar aquesta reforma legal arran de casos com el de la Noèlia, una pacient catalana que va estar dos anys amb litigis judicials abans de rebre la mort assistida. La proposta catalana planteja simplificar els procediments sense eliminar les garanties legals que envolten actualment les peticions d’eutanàsia. En aquest sentit, es proposa que els recursos es facin davant d’un sol tribunal, el Tribunal Superior de Justícia corresponent, i en una única instància. A més, es volen fixar “terminis ràpids i taxats” de fins a 25 dies per evitar prolongacions judicials i el “patiment” dels pacients.\r\n