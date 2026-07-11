Junqueras veu les enquestes «esperançadores»: «ERC aconsegueix demostrar que és útil»

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat els resultats de les darreres enquestes, que assegura que són "esperançadores" per al seu partit. Aquesta setmana, es va fer públic el primer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que apuntava que el PSC guanyaria les pròximes eleccions amb 36-38 escons, ERC aniria a l'alça (24-26), i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc (23-25). En una atenció als mitjans des de l'Acampada Jove de Sant Sadurní d'Anoia, el dirigent republicà ha defensat que han "aconseguit demostrar que són útils en la lluita contra la repressió" o "a l'hora de trobar i aconseguir el millor finançament per Catalunya".
Junqueras ha assegurat que "per primera vegada en molt temps, ens trobem amb unes enquestes que són positives per a ERC i sobretot per a Catalunya". En aquest sentit, ha justificat la "utilitat" del partit "en la lluita per l'aplicació de l'amnistia": "Esperem que quedi clar en el pronunciament" -que està previst per aquest dijous-.
D'altra banda, el president d'ERC ha reivindicat la feina feta per a millorar el finançament autonòmic, pel deute del FLA o en "l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitat", amb el desplegament del pla de pobles anunciat pel Govern. "Ha de contribuir a portar riquesa i oportunitats a tot arreu del nostre país i la nostra societat", ha defensat Junqueras.
Preguntat pel creixement al CEO de l'extrema dreta d'Aliança Catalana, Junqueras ha insistit que "ERC demostra la seva fortalesa en totes les enquestes", i que els republicans són "la millor resposta a totes les amenaces, a les extremes dretes, al PP, Vox i AC, i a la incapacitat de gestió que demostra el PSC".
L'amnistia a Europa
Uns dies abans que es pronunciï el TJUE sobre l'aplicació de la llei d'amnistia, Junqueras ha esperat que sigui "favorable als drets de tota la societat", malgrat "la confluència d'interessos, la coalició entre l'extrema dreta i una part del sistema judicial" espanyol.
"És evident que hi ha una part del sistema judicial espanyol que fa tot el possible per no aplicar mai la justícia. Això és evident. I, per tant, a nosaltres el que ens toca és conquerir la justícia a tot arreu, a tots els altres àmbits. Un d'ells, Europa", ha sentenciat.