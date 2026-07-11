El Govern crearà al juliol la nova direcció general en habitatge pactada amb els Comuns

El Govern aprovarà aquest juliol la creació de la nova direcció general de disciplina en habitatge pactada amb els Comuns. Així ho ha avançat Jéssica Albiach, la presidenta dels Comuns al Parlament, en una entrevista al programa L'hemicicle de Catalunya Ràdio. Albiach ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i "de consens" entre Govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova direcció general forma part dels acords entre Govern i Comuns que van permetre aprovar els pressupostos de la Generalitat.
Segons ha explicat Albiach i han confirmat fonts del Govern a Catalunya Ràdio, segurament, la penúltima setmana de juliol s'aprovarà un decret per crear la direcció general i nomenar la persona que l'encapçalarà. La presidenta dels Comuns ha asseverat que cal que aquesta persona tingui "una trajectòria sòlida en la defensa del dret a l'habitatge" i "que no li tremolin les cames quan hagi de sancionar un fons voltor".
"És una cosa molt important per a nosaltres. El que vam pactar en anteriors suplements de crèdit és un règim sancionador en habitatge, però que no s'està complint. Els fons voltor s'estan saltant la legislació i el Govern està xiulant i mirant cap a una altra banda", ha lamentat Albiach.
Una situació que, segons els Comuns, s'hauria de resoldre amb la creació de la nova direcció general. "De la mateixa manera que quan et saltes la llei de trànsit et multen o et treuen punts del carnet, si incompleixes la llei d'habitatge, has de tenir una sanció", ha insistit.
Habitatge, el pilar de l'acord dels Comuns per als pressupostos
La creació de la direcció general de disciplina en habitatge forma part de l'acord de pressupostos que Govern i Comuns van tancar el 21 de maig per actualitzar l'anterior pacte del febrer. Concretament, aquesta mesura es va incloure a la llei de mesures fiscals i financeres, coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos, i que el Parlament va aprovar el 2 de juliol.
Aquest mateix mes, el Govern desplegarà aquest punt de l'acord i aprovarà el decret necessari per crear la nova direcció general en matèria d'habitatge.
El pacte entre Comuns i Govern per aprovar pressupostos també inclou destinar 2.500 milions d'euros a polítiques d’habitatge en aquesta legislatura; impulsar la reconversió d'oficines i locals comercials en habitatges de protecció oficial; i mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris els anys 2027 i el 2028, entre altres mesures.
En el primer acord pressupostari del febrer, ja es va pactar modificar la llei d'urbanisme per habilitar els ajuntaments a limitar la compra especulativa d'habitatges. Precisament, el ple del Parlament d'aquesta setmana ha acordat la tramitació exprés de la proposició de llei dels Comuns en aquest sentit.