Catalunya té pressupostos. No seria una notícia destacada si no fos perquè el país s'ha acostumat els darrers anys a viure de pròrrogues i suplements de crèdit. Després de mesos de negociacions, el Govern, ERC i els Comuns han segellat l'acord, avalat aquesta setmana al Parlament. Salvador Illa pot encarar la segona meitat de la legislatura amb certa tranquil·litat, però els socis ja l'han advertit que no es relaxi perquè l'exigència continuarà. Ho explica la líder del partit ecosocialista, Jéssica Albiach (València, 1979), en aquesta entrevista a Nació: "Illa té pressupost, però a partir d'ara anirem llei a llei, mesura a mesura, política a política". La pressió, doncs, es manté i el president té deures per fer abans de marxar de vacances.
El Govern ja té pressupostos. Quins deures posen a Illa per complir abans de l'estiu?
És imprescindible la llei de compres especulatives, pactada al febrer i que ja s'està treballant amb altres grups i el Sindicat de Llogateres. Es vota aquesta setmana i ho podríem tenir abans de l'agost; també desencallar ja el registre de grans tenidors, per comprovar si estan pagant l'impost de transmissions patrimonials que toca o si estan oferint alternatives habitacionals en cas de desnonament, que és la seva obligació. I la creació de la direcció general de la unitat de disciplina en habitatge, inclosa en la llei de mesures. Abans de les vacances caldrà fer un nou decret per crear aquesta direcció, que podrà començar a actuar a l'agost. Al setembre tindrem més coses, com per exemple les beques menjador o doblar les ajudes al lloguer. Les prioritats són habitatge, Rodalies i serveis públics.
Illa pot tenir la temptació de relaxar-se, ara que té pressupostos?
Al contrari. El grau d'exigència, ara que té pressupostos, ha de ser més alt. Abans tenia una excusa, però ara s'acaben les excuses. Si Illa fracassa en habitatge, fracassa la legislatura. Catalunya és avantguarda de la resta de l'Estat, on no s'està fent res. Aquí estem posem les bases legals, les eines, els canvis normatius necessaris, i hem facilitat uns pressupostos que tenien un preu clar en habitatge. A partir d'aquí, tota l'exigència al PSC perquè tiri endavant la legislatura. Ara hem de ser més exigents que abans.
"Abans de l'estiu volem la llei de compres especulatives, el registre de grans tenidors i la direcció general de disciplina en habitatge"
Però ara han perdut la gran palanca negociadora. ERC i els Comuns continuen tenint força per collar el president?
Cada cosa que vulgui aprovar o tirar endavant el PSC l'haurà de negociar amb nosaltres, si vol acabar la legislatura amb els mateixos socis que el van investir. Li hem donat pressupostos, però a partir d'ara anirem llei a llei, mesura a mesura, política a política. Tindrem la mà estesa per negociar millores per a la ciutadania, però també ferms per exigir el compliment dels acords i contundents cada vegada que el Govern s'equivoqui de prioritats, que ha passat unes quantes vegades. Ho ha fet fent xantatge amb les baixes laborals, infiltrant agents a les assemblees de docents. L'executiu ha de deixar d'equivocar-se.
Seran els únics pressupostos de la legislatura?
Vam fer un acord al febrer i una ampliació al maig, perquè la guerra de l'Iran tenia un impacte econòmic en els preus d'aquí i perquè pensàvem que serien els únics pressupostos de la legislatura. La consellera Romero ha dit que estan disposat a negociar-ne uns de nous i nosaltres estem disposades a asseure'ns a la taula. Si ella creu que té força i ganes, i les prioritats clares per negociar uns nous comptes, nosaltres hi serem. Ara bé, primer han de complir amb els acords signats i deixar-se d'ocurrències.
Parla de complir els acords. Una de les crítiques que fan al Govern és que, malgrat el que van pactar, no s'atreveix a posar sancions exemplars als especuladors.
Clarament, no. Tenim un país molt valent a l'hora de desnonar els més vulnerables, però molt covard a l'hora de posar sancions a qui comet frau amb les lleis de l'habitatge. S'han de sancionar totes les il·legalitats, igual que quan et saltes el límit de velocitat. Amb les lleis d'habitatge, ha campat la impunitat i s'ha de revertir. En la direcció general proposem consensuar el nom de la persona que hi ha d'haver al capdavant. Volem que hi hagi algú amb la valentia i el coratge suficient per dir als especuladors com New Amsterdam que han de pagar sancions de fins a 900.000 euros.
"Volem consensuar algú independent a la direcció general de disciplina, capaç de dir als especuladors que han de pagar"
En qui pensen?
Treballem en un perfil independent. No és que els Comuns entrem al Govern. Però per nosaltres és important que sigui una persona que, per trajectòria, formació i experiència ens consti que és una persona valenta per dur a terme aquestes sancions. No podem avançar noms.
Els preus dels pisos continuen disparats. No funcionen les mesures que s'estan duent a terme?
En habitatge s'ha de fer tot i tot alhora. Per nosaltres cal rehabilitació, construcció d'habitatge protegit i compra d'habitatges per ampliar el parc públic, sancions per acabar amb l'especulació i atendre les emergències de persones en situació de vulnerabilitat. Què està passant? Arribem tard, perquè hi ha un mal fet des de fa molts anys. El mercat no estava desregulat, estava regulat a favor dels de sempre. D'altra banda, podem tenir les millors lleis, però si no sancionem no serveix de res. I hi ha mesures que són lentes. Ampliar el parc d'habitatge públic no es fa d'un dia per l'altre. Fins d'aquí, cinc, sis o set anys no aconseguirem donar la volta al mercat de l'habitatge. L'Estat també ha de fer la seva feina, i aquí a banda de prohibir la compra especulativa també hem d'avançar cap als lloguers indefinits, com passa als Països Baixos.
Partits com Junts o el PP diuen que vostè és consellera d'Habitatge. Els Comuns entraran al Govern?
No està sobre la taula. Per nosaltres són importants les polítiques, no les cadires. Sense estar al Govern ja estem marcant les polítiques d'habitatge. Cap interès en entrar-hi, jo vull que es reguli el mercat d'habitatge a Catalunya i això ho estem aconseguint des de l'oposició.
El PSC està deixant morir el pla pilot de la renda bàsica universal, amb els últims canvis?
Nosaltres som favorables a la renda bàsica universal. Tenim una pobresa infantil que afecta un de cada tres infants i les mesures com l'ingrés mínim vital, la renda bàsica de ciutadania o el pla de xoc contra la pobresa infantil no estan funcionat. Hem d'anar cap a un model de renda bàsica universal, però és evident que el PSC no creu en aquesta mesura i està incomplint acords d'investidura amb ERC. Ho estan deixant morir i nosaltres pensem que és una mesura necessària.
Els Comuns han fet prou pressió al govern espanyol perquè les inversions a Rodalies s'accelerin i s'executin?
Els Comuns venim de lluny i ens quedàvem sols al Congrés dient que els diners no havien d'anar a l'Alta Velocitat sinó a Rodalies, que era el tren de la majoria. Recordo per exemple Joan Herrera. És el mateix que diem ara. S'ha de prioritzar el transport públic, Rodalies, no hem de fer més autopistes i no cal l'ampliació del Prat, ho hem dit sempre. També és cert que hi ha hagut un increment de la inversió per part de l'Estat en Rodalies, però problemes en l'execució. Per això pensem que és important el Consorci d'Inversions, per controlar que cada euro que s'inverteix s'arribi a executar.
"Amb les majories al Parlament, la batalla contra l'ampliació del Prat s'ha de fer a Europa"
Abans parlava del Prat. Per què l'ampliació no és una línia vermella pels Comuns per negociar amb el Govern?
Per nosaltres, és una prioritat que no s'ampliï l'aeroport del Prat. Ara bé, amb les majories que tenim al Parlament, aquesta batalla s'ha de fer a Europa i és on ho estem fent. Els Comuns, amb altres partits i entitats ecologistes, estem celebrant unes jornades sobre l'impacte que pot tenir aquesta ampliació. No és una reforma imminent, va per llarg, i tenim el nostre eurodiputat Jaume Asens treballant-ho a Europa. Es va fer una ampliació fa 20 anys que implicava unes indemnitzacions que no s'han fet. Per tant, qualsevol intent d'ampliació ara mateix és il·legal. També aniria en contra del Pacte Verd Europeu per l'increment d'emissions que suposaria, i atacaria un espai natural com la Ricarda i el Delta del Llobregat contra totes les normes de protecció del medi natural. A més, suposaria l'arribada de 20 milions de turistes, i el turisme s'està menjant Catalunya.
Aena hauria de cedir espai de decisió a la Generalitat sobre els aeroports catalans?
Volem que la Generalitat tingui més autogovern. La gestió des de la proximitat funciona molt millor. Però tenim Maurici Lucena, exportaveu del PSC, com a cap d'Aena que es dedica a defensar els interessos dels inversors estrangers i no els dels catalans.
Pedro Sánchez acabarà la legislatura?
No ho sé. Ha dit el 2026 pressupostos i el 2027 eleccions, però no sabem quan. Li exigim mesures de lluita contra la corrupció, pressupostos i eleccions. Però no es pot saltar el pas de fer net. Hi ha lawfare, però no tot és lawfare. Hi ha casos com el d'Ábalos en què clarament hi ha corrupció (per cert, curiós els anys de presó a Ábalos i el que ha passat amb Aldama). Tenim un dilema: mantenim el cicle plurinacional obert amb limitacions, matisos i contradiccions? O posem la catifa vermella a PP i Vox? Què passaria si PP i Vox tinguessin el Ministeri d'Interior? Triturarien Catalunya. Ens hem de situar en l'exigència al PSOE perquè faci net de tota la corrupció.
Què proposen?
Exigim mesures de regeneració democràtica, una oficina de lluita contra la corrupció, que les empreses i persones corruptores no puguin treballar amb l'administració pública durant vint anys, una bústia per a persones alertadores, una llei de lobbis, regular les activitats que poden o no poden fer els expresidents. També exigència per impulsar mesures socials. Sembla que ara comencen a despertar-se amb l'habitatge. I per últim acabar amb les operacions d'estats per tombar rivals polítics.
"El PSOE no ha volgut impulsar mesures de regeneració democràtica i ara que el lawfare els afecta a ells han vist que es van equivocar"
Però Sánchez porta des del 2018 a la Moncloa amb el suport del seu espai polític. No ha tingut temps? Ara potser ja és massa tard per impulsar aquestes mesures de regeneració i, paradoxalment, per fer això sí que hi havia majoria absoluta.
No hi ha majoria absoluta perquè el PSOE no ha tingut cap voluntat política de fer-ho. S'ha quedat a mig camí. Ha fet coses que no havia fet fins ara: arribar a acords per a una majoria plurinacional per exemple amb EH Bildu, o avenços pel català. Però en mesures de regeneració democràtica no s'ha volgut moure. Ara quan el lawfare els afecta a ells s'han adonat que es van equivocar. Sempre van tard. Porten al govern des de 2018, però el PSOE no fa, se l'obliga a fer.
Quina seria la línia vermella dels Comuns per deixar caure Sánchez?
El PP i Vox no són cap alternativa i els importa zero la corrupció. Tot el que fan no és per lluitar contra la corrupció, sinó per posar-s'hi ells. A partir d'aquí, hem de ser contundents amb la corrupció però no ens volem avançar. Un finançament il·legal és una línia vermella, però no volem avançar escenaris, perquè hem de veure quines proves ens posen sobre la taula per demostrar aquest finançament.
No creuen que Salvador Illa hauria de donar explicacions al Parlament sobre els casos que afecten el PSOE o la sentència d'Ábalos?
A mi m'interessa que Pedro Sánchez doni més explicacions, penso que n'ha donat poques. Fins on jo sé, Catalunya no s'ha vist implicada en aquests casos de corrupció i crec que qui ha de donar més explicacions és Sánchez.
"Rufián mareja molt i concreta poc, i això pot ser contraproduent"
Han parlat amb Gabriel Rufián del front d'esquerres que planteja?
Rufián fa mesos que participa en un debat públic molt necessari sobre com plantar cara a l'extrema dreta i construïm un projecte de país perquè la gent pugui viure millor. Les coordinadores del meu espai polític, Gemma Tarafa i Candela López, van intentar parlar amb ell, però les va derivar a ERC. Tots sabem què pensa ERC, perquè ho ha dit Oriol Junqueras, que no vol cap front ampli. Tinc la sensació, i és una opinió molt personal i molt sincera, que Gabriel Rufián està marejant molt i concretat poc o gens. I això pot tenir un efecte contraproduent i generar falses expectatives i frustració, i no mobilització.
És cert que ha anat modulant la proposta. Com el concretarien, vostès?
El 2023 vam aconseguir crear una eina que era Sumar amb diverses forces polítiques. Pel 2027 hem de millorar aquesta eina amb totes les forces polítiques que encara no hi són. Hem de ser molt generosos amb els noms, sigles i programa, perquè tenim una responsabilitat històrica. Hem de ser capaços de posar-nos d'acord i trobar una fórmula que vagi a l'arrel del problema. A Catalunya no tenim aquest problema, perquè 40 dels 48 diputats van votar a favor de la investidura. Ara bé, què passa a Extremadura? A Castella i Lleó? A l'Aragó? Aquí és on tenim el problema i, com que no tenim circumscripció única, hem de trobar la millor fórmula. A mi m'agradaria que ERC hi pogués participar. O Adelante Andalucía. O el BNG i EH Bildu. Hem de ser capaços d'entendre'ns per a una força àmplia per repetir un cicle progressista més ambiciós.
Rufián seria un bon candidat per liderar aquest espai?
És prematur. Primer s'ha de parlar de programa, del projecte, de qui hi participa. Ell té un capital polític important i s'ha de posar en valor, però tinc la sensació que Rufián està marejant molt i concretant poc.