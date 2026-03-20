El govern espanyol aprovarà una rebaixa de l'IVA per tots els carburants, l'electricitat i el gas

El govern espanyol aprovarà aquest divendres una rebaixa de l'IVA del 21% al 10% per tots els carburats, l'electricitat i el gas, segons ha avançat RAC1. Durant el matí es farà oficial després que Pedro Sánchez es reuneixi amb tots els ministres per aprovar un decret que minvi l'afectació econòmica que genera la guerra dels EUA i Israel a l'Iran. La reducció de l'IVA en el subministrament d'energia no s'aplicarà únicament als professionals com transportistes i agrícoles, sinó a tota la població.
RAC1 informa que el decret que s'aprovarà durant aquest divendres entrarà en vigor aquest dissabte mateix. Així doncs, el govern espanyol aposta per la reducció de l'IVA, tot i que a inicis de setmana rebutgés de manera explícita aquest tipus de mesures.
Amb aquest decret econòmic es reduirà l'IVA dels carburants, es rebaixarà l'impost especial de l'electricitat i la suspensió temporal de l'impost sobre el valor de la producció elèctrica. Amb aquesta mesura es preveu afavorir al conjunt de la població i contenir l'increment de preus que es viuen des de l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà.
El fet és que el preu de la benzina continua enfilant-se dia a dia, i diumenge va marcar un nou pic amb 1,73 euros el litre de gasolina, 1,84 euros el gasoil convencional, i 1,5 el gasoil agrícola (B). Això suposa un increment de 41 cèntims (prop d’un 30% més) del dièsel comú, de 37 cèntims (un 33% més) per l’agrícola, i de 24 (un 16,5%) la gasolina, respecte dels preus mitjans a les gasolineres el dia en què els Estats Units i Israel van començar les hostilitats amb l’Iran.
Segons les mitjanes setmanals del Ministeri per a la Transició Ecològica, els preus actuals són els més alts des del 2024, però per ara no tant com amb l’esclat de la guerra d’Ucraïna, quan es van superar als 2 euros per litre de mitjana.
La pujada del preu del gasoil normal ha estat més brusca que la de la gasolina, cosa que l’ha portat a superar el preu de la gasolina 95 per primera vegada en tres anys. Això va succeir el dia 6 de març, i aquest diumenge encara es mantenia la dinàmica, amb la benzina 95 una mica més d’un cèntim per sota del dièsel.