Pas clau de Barcelona per restringir els lloguers de temporada i els «colivings» (fins i tot per barris)

Ha costat prop d'un any i mig d'aprovar, però l'anunci dels canvis urbanístics perquè els pisos de Barcelona siguin dedicats prioritàriament a habitatge permanent, i no altres formes més sucoses de negoci, ja és una realitat. Després d'una enganxada pública entre les forces d'esquerres durant els últims mesos per aquest tema, aquest divendres el plenari municipal de l'Ajuntament ha aconseguit la majoria necessària per modificar el Pla General Metropolità (PGM) i establir que tots els habitatges de la ciutat tenen una funció prioritària residencial. Aquest matís és rellevant a l'hora d'organitzar el futur de l'habitatge a la capital catalana. És la primera part d'un pla de dues fases.
El tràmit aprovat és un pas necessari per poder desplegar possibles regulacions posteriors, com la restricció el nombre de lloguers de temporada a la ciutat -posar-hi un límit numèric- o la possibilitat de limitar les compres especulatives. Almenys això defensen els impulsors d'aquesta mesura: el PSC i BComú, que la van presentar de manera conjunta el desembre de 2024. Els comuns ho havien posat com a condició per aprovar unes ordenances fiscals del govern Collboni.
La primera tinent d'alcaldia ha recordat que recentment el Parlament de Catalunya ja va aprovar una llei que posava un topall de preu als contractes temporals i de lloguer d'habitacions, o colivings, però ha defensat que cal anar més enllà. "Anar més enllà vol dir no només abordar que els lloguers de temporada han de tenir un topall en el preu sinó que també hem de poder parlar de quants n'hi ha d'haver a la ciutat i si n'hi ha d'haver on han de ser", ha reblat la representant de l'executiu socialista.
A la votació municipal, finalment també han comptat amb el suport d'ERC. Aquesta ha estat la gran novetat. Fins ara, els republicans s'havien despenjat de l'acord, ja que no veien clar els efectes de la nova normativa urbanística, a més d'haver quedat indignats pel fet que els comuns no votessin a favor d'una comissió d'estudi sobre els límits especulatius a la compra d'immobles, per considerar-la innecessària. En la seva intervenció, la regidora Eva Baró (ERC) ha aprofitat per passar comptes contra BComú i per justificar que el vot favorable d'aquest divendres l'han fet sobretot com a gest de confiança als sindicats d'habitatge i als col·lectius que ho han reclamat públicament i privada: "És un vot de confiança i de respecte envers els moviments socials. Perquè són ells, i no qui a vegades els pot intentar instrumentalitzar, els que en gran mesura fan avançar les coses".
En un altre sentit, la presidenta del grup municipal dels comuns, Gemma Tarafa, ha focalitzat els deures pendents per als pròxims mesos: aprovar un pla especial urbanístic que permeti limitar els usos dels habitatges de manera explícita. Això, en el passat, havia plantejat la possibilitat de prohibir del tot l'existència de lloguers de temporada als barris amb més pressió sobre l'habitatge. Tanmateix, encara no ha quedat clar com es voldria regular ni com de lluny hi voldria anar el govern municipal de Jaume Collboni.