La baralla pública entre PSC, BComú i ERC frena l'arribada de noves regulacions en habitatge a Barcelona

Els acords en habitatge a Barcelona se suen. I aquest divendres ha tornat a fer-se evident. Després de setmanes d'estira-i-arronsa, el plenari municipal del mes de febrer ha confirmat les tensions entre els tres grups ubicats més a l'esquerra de l'Ajuntament: PSC, BComú i ERC. I la conseqüència d'aquesta distància entre les forces polítiques progressistes és que es frena l'arribada de noves regulacions en habitatge a la capital catalana.
L'abstenció dels comuns (i la negativa de Junts, PP i Vox) ha impedit que prosperi "crear una comissió d'estudi" sobre la possibilitat de limitar les compres especulatives per la via ràpida, com a política municipal. Ho veien una maniobra de dilatació de la decisió, quan ja hi ha diversos informes d'experts sobre el tema. I alhora, aquesta decisió deixa tocada una altra mesura pendent: l'avenç de la via municipal per limitar els lloguers de temporada a la ciutat, que podria arribar a prohibir-los a certs barris. De moment, ERC no ho veu, i el govern del PSC tampoc ho porta a votació. Això indigna BComú, que recorda que va ser una promesa dels acords de les ordenances fiscals negociades a finals de 2024. I el resultat és que, sense acords entre les tres forces, les iniciatives han quedat, de moment, bloquejades.
Retrets creuats i votacions estancades
En el plenari d'aquest divendres, la baralla pública s'ha fet evident en la proposta per crear la comissió d'estudi sobre la limitació per adquirir habitatges. "El govern municipal està incomplint els acords que tenen amb els comuns i només venen aquí a proposar comissions d’estudi", ha lamentat inicialment la regidora Lucía Martín (BComú). Tot seguit, ha criticat també que l'alcalde Collboni busca "fotos i titulars" amb aquestes iniciatives, però no aplica les lleis ja vigents en habitatge, com la regulació de lloguers, que de moment no ha comportat cap sanció municipal pels incompliments que es produeixen a la ciutat.
La resposta de la tinent d'alcaldia Laia Bonet (PSC) -dirigida "als amics comuns"- s'ha centrat a rebutjar l'acusació que "la gran proposta que té l'alcalde Collboni per millorar l'habitatge és crear aquesta comissió", i ha remarcat que simplement és una tecla més de les diverses que toca el consistori en matèria residencial. En aquest sentit, ha mencionat altres polítiques en marxa, com "doblar el ritme de construcció" d'habitatge públic o la promesa que, en el següent mandat, si governen, eliminaran la vigència dels pisos turístics. En el mateix sentit, sobre l'altra mesura pendent -la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que declararia que els pisos són un espai d'ús residencial prioritari a Barcelona, pas necessari per aplicar després altres mesures de regulació, com la limitació dels lloguers de temporada- Bonet ha retret a Barcelona en Comú que els hagin demanat que retirin la votació del plenari, ja que no tenen els suports assegurats. "Avui pretenen que ens pugin els colors perquè no la portem a l'ordre del dia? Nosaltres sí que tenim paraula, i estem disposats a tramitar-la, però vostès ens van demanar que la retiressin", ha rematat la número dos de Collboni.
Tot seguit, la mateixa Lucía Martín ha respost: "Vostès han ignorat la nostra petició explícita d'incloure a l'ordre del dia d'aquest ple l'aprovació d'una norma que prioritza els pisos per viure-hi. No sé com no li cau la cara de vergonya d'haver mentit ara davant".
Entremig, ERC, impulsora inicial de la comissió d'estudi sobre les comptes d'habitatge, ha insistit en què no hi ha prou consens sobre la fermesa de la via municipal per limitar les adquisicions d'immobles residencials. I ha assenyalat que hi ha dubtes. Segons Eva Baró (ERC), la norma que reivindiquen aplicar ja mateix els comuns -i que plantejava el jurista especialitzat Pablo Feu- és feble: "Aquesta proposta embarrancarà la norma als tribunals, tal i com està formulada. Així que és evident que el debat és viu".
Tot plegat aplica ara un fre particular a les noves opcions per regular l'habitatge a Barcelona. Mentrestant, continuaran vigents les vies actives a la Generalitat, com el topall del preu dels lloguers habituals, de temporada i per habitacions. Tanmateix, altres opcions d'anar més enllà han quedat aparcades, de moment sense data. En algun moment del debat, el PSC ha interpel·lat Junts, almenys per permetre el debat de les limitacions a la compra d'habitatge, però la força liderada per Jordi Martí Galbis ja fa temps que ha marcat distàncies amb les mesures d'intervenció del mercat immobiliari. PP i Vox, encara més lluny.