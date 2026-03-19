Continua la cerca per mar de l'estudiant de Chicago desaparegut a Barcelona

La unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra busca prop del Port Olímpic i de la platja del Somorrostro de Barcelona alguna pista sobre el nord-americà de 20 anys desaparegut des de la matinada de dimecres passat. El jove va ser vist per última vegada la matinada de dimarts en una discoteca del front marítim de Barcelona. Segons La Vanguardia, la policia ha trobat el seu moneder flotant a l'aigua, però els Mossos no ho han confirmat, com ha pogut saber Nació.
El noi, estudiant de la Universitat d'Alabama, estava de visita a la ciutat i va sortir de festa amb uns amics la nit de dimarts a dimecres. Cap a les 3 de la matinada es va separar del grup i no va tornar al seu allotjament ni ha donat senyals de vida. La família ja ha presentat denúncia i es mantenen obertes totes les línies d’investigació.
Jimmy Gracey, un estudiant estatunidenc, va desaparèixer després de sortir de festa a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra van obrir la investigació després que la família en denunciés la desaparició a les xarxes socials. Segons explicava la seva mare, l'últim cop que el van veure era a la discoteca Shôko, al passeig Marítim de la Barceloneta, aquest dimecres a la matinada.
El jove ha viatjat a Catalunya per visitar uns amics que estudien a la ciutat comtal. La seva mare, Therese Marren Gracey, ha fet una crida a través de Facebook per ajudar a localitzar-lo. Abans de desaparèixer, el jove duia una camiseta blanca i pantalons foscos, probablement de xandall. També porta una cadena d'or amb una creu d'imitació. A banda, Jimmy mesura 1,84 m d’alçada i pesa uns 79 kg.