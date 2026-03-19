Menys «reflexionar» i més actuar: la recepta del síndic de Barcelona per l'auge del sensellarisme

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha presentat aquest dijous el balanç del 2025 amb una prioritat assenyalada amb força: la necessitat d'actuar en l'àmbit del sensellarisme. I ho ha fet amb un missatge clar dirigit a les administracions que allarguen els tempos en la seves reaccions a l'augment d'un fenomen de pobresa extrema: "no té sentit" convocar taules per "reflexionar" sobre la manca d'habitatge que porta algú a viure al carrer, ha expressat el síndic David Bondia en roda de premsa. Menys repensar i més actuar, venia a dir el representant de la institució encarregada de fiscalitzar l'administració.
"S'ha de ser més operatiu i buscar models innovadors que passen per treballar de forma paral·lela i conjunta àmbit municipal, sector social i sector privat", ha sostingut Bondia, després que el darrer recompte de la Fundació Arrels situés en gairebé 2.000 persones les que dormen cada nit als carrers de Barcelona. A banda, recentment una altra sindicatura de greuges, en aquest cas la catalana, presentava unes dades que elevaven a almenys 6.700 les persones que viuen al carrer, o en assentaments, segons xifres facilitades pels ajuntaments d'arreu del país.
Amb aquest enfocament, la primera de les propostes del síndic barceloní en el seu informe del 2025 és "impulsar un pla pilot per transformar l’abordatge actual, passant de la gestió d’emergències a l’erradicació sistemàtica del problema", una idea que, a més, recorda que parteix d'una crisi de l'habitatge que es pot solucionar si hi ha voluntat política. "No podem continuar gestionant el sensellarisme com una emergència crònica quan és, de fet, una crisi d’habitatge resoluble". En aquest sentit, un informe recent de la Generalitat destacava que el motiu per viure al carrer era haver patit un desnonament, mentre que un 16% assenyalava que el propietari del seu pis no li havia renovat el lloguer i un 14% que ell no havia pogut continuar pagant el preu de les mensualitats de la llar.
Així, la proposta de Bondia és que irrompi una nova política "liderada per l'alcalde", Jaume Collboni, per activar moviments també a la resta de l'àmbit metropolità. En aquest sentit, ha demanat acabar amb "la por a l'efecte crida".
Rehabilitacions de pisos i motos fora de voreres
En altres matèries, la Sindicatura de Greuges de Barcelona recorda que hi ha "greus retards" en les rehabilitacions de zones amb pisos en molt mal estat, com passa al barri del Besòs especialment però també a la Trinitat Vella, i defensa alliberar de motos les voreres perquè els veïns puguin caminar amb més espai. El síndic aposta per "reduir dràsticament l’estacionament de motocicletes en voreres i per suprimir, de forma simultània, la cinquantena de carrils bici que encara transcorren sobre les voreres". També recorda a l'Ajuntament la necessitat d'aplicar l'ordenança de terrasses per multar els locals que sobrepassen les normes i afecten el descans veïna.