Gairebé 2.000 persones ja dormen al carrer a Barcelona

Hi ha 1.982 persones sense sostre dormint al carrer a Barcelona. Així ho conclou el recompte de la Fundació Arrels, la convocatòria que va mobilitzar més de 600 voluntaris per apamar els carrers dels 73 barris de la ciutat, la setmana passada. És el resultat d'haver anat passejant pel carrers de la capital catalana durant tota una nit, comptant persona a persona. També és la xifra més alta detectada fins ara, després que les entitats de l'àmbit social faci gairebe dues dècades que intenten comptabilitzar el fenomen. Alhora, són unes dades més altes de les que ofereix l'Ajuntament de Barcelona, que deixa la xifra en 1.384 persones sense sostre.
Respecte al 2023, l'última vegada que es va fer el recompte d'Arrels, el creixement és substancial. Hi ha un augment del 43% en tan sols dos anys. "És una xifra de mínims. Aquí només estan comptades les persones que hem vist. Sabem que hi ha moltes persones que no hem pogut veure", ha exposat la directora de l'entitat, Beatriz Fernández, en roda de premsa. En la mateixa intervenció, ha insistit que tampoc estan comptabilitzades les persones que justament durant aquells dies van anar a dormir al centre d'emergències que ha obert l'Ajuntament per a l'operació fred. També queden a banda les 63 persones que es tenen localitzades que dormen a l'aeroport del Prat.
Per primera vegada en aquests registres de l'entitat, però, hi ha un canvi territorial: Ciutat Vella ja no és el districte que aplega més persones pernoctant a la via pública (372). El territori que lidera ara al rànquing és Sants-Montjuïc, on s'han més que doblat les persones comptabilitzades. S'ha passat de registrar-ne 209, fa dos anys, a 489, aquesta vegada. Igualment, a vuit dels deu districtes de la ciutat han crescut les situacions de carrer. Els desallotjaments d'assentaments de persones sense sostre a zones més visibles "els han desplaçat a punts més allunyats del centre", ha esmentat Fernández. Fa referència al gran territori que té Sants-Montjuïc com a nova zona d'establiment del sensellarisme, però també a Sant Martí (335), on s'ha detectat un altre creixement contundent.
