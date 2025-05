Junts planteja prohibir l'empadronament a qui ocupi il·legalment un habitatge

Junts proposa prohibir l'empadronament a les persones que ocupen il·legalment un habitatge en considerar que és un delicte, tal com ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN. Per fer-ho possible, insta a reformar la legislació espanyola. Concretament, la llei 7/1985, que regula el règim local, i el decret 1960/1986, que concreta el padró municipal. El partit vol que la Generalitat "assumeixi responsabilitats" en els casos de persones vulnerables amb mecanismes com el "padró social o registres alternatius amb valor administratiu". Es tracta de propostes que se sotmetran a votació aquest dissabte a la convenció municipal que la formació presidida per Carles Puigdemont celebra a Vic.

El document de Junts estableix que no es pot acceptar que d'un "acte il·legal" com l'ocupació d'immobles es pugui derivar una condició de ciutadania municipal a través del padró. "Convé unificar criteris perquè la feina dels ajuntaments es faci amb seguretat jurídica, evitant desequilibris territorials i l'efecte crida", afegeix.

En aquest sentit, el partit proposa que s'exigeixi un "títol habilitant" i "blindar la verificació de la residència". Un blindatge que, segons diuen, ha de contemplar excepcions per situacions de vulnerabilitat "degudament acreditades pels serveis socials". També proposen que s'elabori un recull de bones pràctiques intern de gestió del padró "inspirat en l'exemple" de l'Ajuntament de Martorell, que ja ha estat objecte d'una demanda pionera avançada per Nació.

Junts també assenyala la Generalitat i li demana que assumeixi responsabilitats que ara estan delegades als ajuntaments. En aquest context, li reclamen que s'encarregui dels casos no empadronables. "Cal que es faci responsable d'aquestes situacions", conclou.