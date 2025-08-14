Els Comuns demanen a Sàmper comparèixer per la mort de treballadors per calor i sinistralitat laboral

El grup parlamentari dels Comuns ha registrat aquest dijous una petició de compareixença perquè el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, informi davant la cambra sobre "les mesures que ha pres el Govern" davant la mort de treballadors per l'onada de calor i la sinistralitat laboral a Catalunya. Ho ha demanat el portaveu dels Comuns, David Cid, després que un temporer a Alcarràs i un treballador de la planta d'EBRO de la Zona Franca hagin mort aquesta setmana. En una entrevista a l'ACN, la coordinadora de la formació, Candela López, ha recordat que les altes temperatures afecten de manera més significativa "a una classe social determinada" i que cal garantir els drets laborals i el compliment d'aquests per part dels empresaris.\r\n