Almenys 69 persones sense llar han mort aquest any a Barcelona, segons la Fundació Arrels

Almenys 69 persones sense llar o que havien viscut al carrer han mort aquest any a Barcelona, segons les dades recollides per la Fundació Arrels. La xifra correspon als traspassos registrats des del novembre del 2024, quan l'entitat va celebrar l'últim acte en record a les persones sense sostre mortes.
Segons Arrels, el 34% de les víctimes vivien actualment al carrer i el 72,5% han mort per malalties o problemes de salut. Dels difunts, un 14,7% eren dones i un 85% homes. L'entitat subratlla que “viure al carrer escurça la vida”, i calcula que una persona sense llar té una esperança de vida 25 anys inferior a la resta de la població de la ciutat.
La vida al carrer, truncada massa aviat
Com cada any, la Fundació Arrels organitza aquest dijous, 30 d'octubre, un acte a la tarda davant la catedral de Barcelona per homenatjar totes les persones sense llar mortes durant l'any. A l'acte hi participen una vintena d'entitats barcelonines. Des del 2016, Arrels ha registrat més de 600 morts de persones sense sostre a la ciutat.
Entre les persones recordades hi ha el Walter, malabarista que vivia en un pis d'Arrels des de feia dos anys; Juan Carlos, de 57 anys, que va patir l'estigma de les malalties de salut mental; i Bakary, un jove que va morir al parc de la Ciutadella.