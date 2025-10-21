Desallotgen l'assentament amb desenes de persones sense llar al Parc de Joan Miró de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra han desallotjat l'assentament al Parc de Joan Miró de Barcelona on vivien desenes de persones sense llar. Segons han confirmat fonts municipals, l'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels serveis socials i els serveis de neteja, alhora que treballadors de la fundació Arrels s’han apropat al parc per interessar-se per les tasques. Una vintena de tendes de campanya s’havien instal·lat a la zona porxada al voltant de la biblioteca i, un cop desallotjades, la quarantena de persones que hi dormien, els treballadors municipals han col·locat tanques per impedir que tornin a establir-se al parc de l'Eixample.
Justament, fa pocs dies es va fer públic que la síndica de greuges s’havia adreçat a l’Ajuntament per demanar explicacions sobre la situació del parc, afectat per les obres de la línia L8 de Ferrocarrils de la Generalitat i les actuacions sobre la xarxa d'aigua freàtica. També es referia a les persones que hi dormien "en condicions inadequades" i demanava informació sobre les actuacions previstes en aquest sentit i sobre les mesures immediates per garantir la seguretat, la salubritat i la higiene de la zona.
Pau Fabregat, veí del carrer Tamarit, ha reconegut que hi ha famílies que es queixaven de la presència d’aquestes persones al parc, però ha assegurat que ell mai ha vist que provoquessin cap problema. “Pel que fa a la brutícia, jo no destacaria res. Els he vist sempre molt tranquils, no hem tingut cap problema de convivència amb ells. No beuen i no hem vist drogues”, ha assegurat. Tanmateix, ha indicat que alguns dormien en tendes i altres dormien al ras a la porxada. Durant el dia, alguns es quedaven, però la majoria recollia les seves pertinences i marxava a treballar, sobretot en la ferralla.