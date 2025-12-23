El temps d'aquest dimecres 24 de desembre: continuen els núvols, la neu i el fred

Aquest dimecres mantindrem el fred i els núvols abans de la notable baixada de temperatures i precipitacions en forma de neu que arribaran per Nadal i Sant Esteve. Dimecres fins a mig matí el cel estarà entre molt ennuvolat i cobert. A partir d'aleshores s'obriran clarianes i tendirà a quedar poc o puntualment mig ennuvolat, excepte al vessant nord on al llarg de la tarda tornarà a quedar molt ennuvolat.
A la resta de Catalunya la nuvolositat augmentarà al llarg de la nit i, al final del dia, quedarà entre molt ennuvolat i cobert a la meitat est i resta del litoral i prelitoral, i entre poc i mig ennuvolat a la resta.
Durant la tarda és probable alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu. Per altra banda, al final del dia serà possible precipitació feble, dispersa i minsa a punts del quadrant nord-est i del litoral i prelitoral. En general, la precipitació serà d'intensitat feble i acumularà quantitats minses o localment poc abundants. La cota de neu voltarà els 1.200 metres i potser ens deixa imatges com les dels últims dies al Pirineu, que podeu observar en aquesta fotogaleria de Nació.
La temperatura mínima serà semblant, o baixarà lleugerament al Prepirineu i la depressió Central, si bé a punts del litoral pujarà lleugerament. Aquest dimecres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 10 graus de mínima i es preveu arribar als 15 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 2 graus de mínima i s'arribarà als 15 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de -1 grau que pujarà fins als 10 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 7 graus de mínima que podran arribar fins als 16 °C segons la previsió.
De cara a Nadal i Sant Esteve es preveu que la cota de neu se situarà entre els 800 i els 1.000 fins a mig matí, malgrat que en punts de la Franja de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i del Prelitoral sud es podria situar a només 400 o 500. En aquest sentit, el Meteocat ha activat un avís groc per la possible acumulació de 5 cm a l'Anoia, l'Alt Camp i la Segarra. Al llarg del dia -les precipitacions seran febles i irregulars- la neu pujarà fins als 800 i 1.000 metres.