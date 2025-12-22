22 de desembre de 2025

Postals d'hivern a Catalunya: recull fotogràfic de les nevades

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 13:53
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 13:58

S'apropa Nadal i arriba el fred més hivernal. No és estrany, doncs, que els paisatges d'arreu del país hagin començat a emblanquinar-se i a oferir unes vistes espectaculars. La nevada que va començar a caure diumenge al vespre a diferents punts del Pirineu ha cobert de blanc pobles i cotes baixes del Pirineu deixant una estampa completament nadalenca a les portes de les festes.

La cota ha anat minvant segons la zona, però s’ha situat en determinats moments entorn dels 900 metres, de manera que ha nevat a llocs com Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d’Àneu o Isil. La precipitació ha provocat problemes a les vies d’accés al Pirineu amb obligatorietat de portar cadenes o restricció del pas de camions en carreteres com la C-16 al Túnel del Cadí, l’N-230 entre Vilaller i Vielha, la C-13 fins a Llavorsí i la C-462 i la C-563 a l’Alt Urgell.

A Nació us oferim un recull de fotografies d'aquesta nevada i les últimes que han tingut lloc a Catalunya a partir d'una selecció dels col·laboradors habituals del diari, que fan arribar imatges d'arreu del país.

Nia Escolà
  • Nevada a Soriguera. -
Nia Escolà
  • La nevada a Altron. -
Nia Escolà
  • La nevada d'Isil. -
Carme Molist
  • Vistes des de 1200 metres, Pirineus nevats i mar de boires. -
Nia Escolà
  • Nevada a Soriguera. -
Emili Vilamala
  • El Puigmal nevat amb les primeres llums del sol a Sant Bartomeu del Grau. -
Nia Escolà
  • Nevada a Soriguera. -
Emili Vilamala
  • Neu i barret de núvols de vent al Puigllançada i La Tosa. -
Nia Escolà
  • Nevada a Soriguera. -
Nia Escolà
  • Port del cantó nevat. -
Oriol Bosch
  • Esquiadors a les Muntanyes de Baqueira Beret. -

