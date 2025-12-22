Postals d'hivern a Catalunya: recull fotogràfic de les nevades

S'apropa Nadal i arriba el fred més hivernal. No és estrany, doncs, que els paisatges d'arreu del país hagin començat a emblanquinar-se i a oferir unes vistes espectaculars. La nevada que va començar a caure diumenge al vespre a diferents punts del Pirineu ha cobert de blanc pobles i cotes baixes del Pirineu deixant una estampa completament nadalenca a les portes de les festes.
La cota ha anat minvant segons la zona, però s’ha situat en determinats moments entorn dels 900 metres, de manera que ha nevat a llocs com Puigcerdà, Sort, Bellver de Cerdanya, Esterri d’Àneu o Isil. La precipitació ha provocat problemes a les vies d’accés al Pirineu amb obligatorietat de portar cadenes o restricció del pas de camions en carreteres com la C-16 al Túnel del Cadí, l’N-230 entre Vilaller i Vielha, la C-13 fins a Llavorsí i la C-462 i la C-563 a l’Alt Urgell.
A Nació us oferim un recull de fotografies d'aquesta nevada i les últimes que han tingut lloc a Catalunya a partir d'una selecció dels col·laboradors habituals del diari, que fan arribar imatges d'arreu del país.