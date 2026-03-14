Desarticulen a Barcelona una xarxa que combinava estafes amoroses i falses inversions immobiliàries

La Guàrdia Civil ha desarticular a Barcelona una xarxa que combinava estafes amoroses amb falses inversions immobiliàries. L'operació, que ha rebut el nom de 'Varkov', ha permès la detenció de tres integrants del grup criminal, que hauria mogut prop de 760.000 euros amb 500 operacions bancaries i un perjudici econòmic que podria rondar els 500.000 euros.
La investigació va començar arran de la denúncia d'una dona que assegurava haver estat pressionada per invertir en un suposar projecte immobiliari d'alta rendibilitat per part d'un home amb el que mantenia una relació sentimental.
Arran d'això, els agents van comprovar que l'home simulava una relació amb la víctima i que, aprofitant la confiança generada durant anys, hauria obtingut importants quantitats de diners destinades a inversions immobiliàries que mai es van materialitzar.
La policia va continuar amb la investigació i va identificar dues persones més que col·laboraven amb el principal investigat. Una d'elles tenia una relació sentimental amb ell i hauria participat en la gestió de l'empresa relacionada amb el moviment de diners que s'estava investigant. L'altra, hauria actuat com a testaferro, apareixent formalment en algunes gestiones o per dificultar la identificació dels verdaders responsables i el destí final dels diners.
Els agents van constatar un flux important de diners incompatible amb l'activitat empresarial declarada, així com la utilització de diverses societats per donar l'aparença de legalitat en les operacions financeres i dificultar el seguiment dels diners.
En total, els tres detinguts haurien mogut gairebé 760.000 euros amb unes 500 operacions immobiliàries i provocat un perjudici econòmic proper als 500.000 euros. Durant l'operació, s'han embargat 33 comptes bancaris i sis immobles.
La investigació continua oberta per tal de determinar l'abast econòmic total de l'estafa i la implicació d'altres persones. Està oberta per presumptes delictes d'estafa agreujada, apropiació indeguda i blanqueig de capitals. L'ha dut a terme la Unitat de Policia Judicial de Catalunya i l'ha dirigit la Secció d'Instrucció nº30 del Tribunal d'Instància de Barcelona.