Barcelona inaugurarà la Rambla amb una «festa ciutadana» el febrer

Les obres de la Rambla ja encaren la seva recta final i des de l'Ajuntament preveuen que pugui tornar a ser un carrer completament transitable de cara a principis de l'any vinent. De fet, ja s'està treballant en la "festa ciutadana" que inaugurarà la Rambla. Tal com indiquen des del consistori a través d'un comunicat, el cap de setmana del 13 i el 14 de febrer de l'any vinent "una festa ciutadana celebrarà la culminació d’un procés que ha de retornar l’emblemàtica avinguda a la seva condició històrica d’espai central en la vida dels barcelonins i barcelonines".
El creador visual Lluís Danés serà el director artístic de la celebració que tindrà com a lema 'Rambles amunt, rambles avall' i que serà una barreja de disciplines amb circ, música, dansa i poesia. El tercer tinent d’alcaldia i regidor del districte de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha assegurat que si es fa una festa d'inauguració de la Rambla és perquè les obres ja estaran acabades: "Les obres s'han portat a terme en els terminis establerts", ha assegurat. En aquest sentit, el tinent d'alcaldia també considera que fixar la data per una inauguració també afegeix més pressió perquè les obres acabin quan toca, i no es demorin més del previst.
En qualsevol cas, ha dit que fins ara no hi ha hagut sorpreses i que les obres s'han portat a terme en els terminis establerts. "Quan vam anunciar que començàvem les obres de la Rambla, ens vam fixar en aquests 50 mesos que es compliran precisament en el mes de febrer".
Una proposta amb "gran càrrega simbòlica"
Des de l'Ajuntament de Barcelona destaquen que la proposta amb què treballa Danés té una "gran càrrega simbòlica": "És a la vegada un homenatge al passat i un assaig de què ha de ser la Rambla a partir d’ara, un cop finalitzada la seva profunda i llargament reivindicada transformació. Una declaració d’amor a la Rambla i una declaració de principis. D’un nou començament i una invitació a la ciutadania perquè s’animi a reconquerir-la, feta de memòria, humor, emoció, cultura popular, comunitat", argumenten des del govern barceloní.
La inauguració de la nova Rambla culminarà més de quatre anys de reforma urbanística, que va començar l’octubre de 2022 en el tram entre Colom i Santa Madrona i actualment es troba en la recta final, renovant el tram central fins a la plaça de Catalunya. L’horitzó és finalitzar les obres al primer trimestre de 2027, havent superat més de 50 mesos, amb una inversió de més de 55 milions d’euros. La reforma s’ha acompanyat d’un treball per implicar la ciutadania i les entitats i el reforç de la coordinació i la informació. Entre altres mesures, s’ha creat l’Oficina de Coordinació de la Rambla, i s’ha obert l’Espai Rambla, d’informació i comunicació adreçat a la ciutadania, les entitats, comerciants, agents culturals i econòmics del passeig.