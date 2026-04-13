Barcelona resol l'estira-i-arronsa amb el bars de la Rambla: reduirà un 16% les taules a les terrasses

Els bars i restaurants de la Rambla tenen un nou futur estètic. I també un nou futur numèric. Malgrat que la reducció de cadires i taules a les terrasses havia de ser inicialment més gran, en la futura Rambla renovada, finalment s'ha presentat un acord amb el Gremi de Restauració de Barcelona i Amics de la Rambla per limitar aquesta reducció, alhora que es guanyen metres per al passeig, sobretot a la part central. De les 382 taules que hi havia a la via, en el model anterior a les obres, es passarà a tenir-ne 322. Això significa una disminució del 16% de les unitats.
La decisió s'ha presentat com una entesa entre les dues parts: el govern de Jaume Collboni i l'hostaleria de la zona. El director del gremi de restauradors, Roger Pallarols, ha declarat que hi ha ha hagut "un esforç per les dues bandes", ja que a l'inici de les converses l'Ajuntament plantejava treure un 36% de les taules a les terrasses, mentre que ells posaven en dubte que fos necessari eliminar-ne cap. Finalment, la tinent d'alcaldia Raquel Gil, responsable de l'àrea de Restauració al govern municipal, ha indicat que s'ha acabat fent un tasca de selecció minuciosa de quines terrasses, i en quina quantitat, veurien limitada la seva capacitat. La mateixa Gil ha indicat que la reducció inclou la desaparició total de les tres terrasses permeses fins ara al tram alt de la Rambla, ja que el nou pla ja contemplava la seva eliminació.
Criteris estètics unificadors i fi de la publicitat
Els canvis a les terrasses, però, seran més amplis. Una de les claus és l'estètica. L'Ajuntament ha presentat un "llibre d'estil" que marcarà tota la decoració dels establiments a peu de carrer. D'entrada, tothom tindrà el mateix para-sol de color crema. "Els para-sols crearan un pla horitzontal que vol ser homogeni al llarg de la Rambla per emfatitzar aquesta voluntat de zona d'excel·lència, amb identitat pròpia i singular", expressa l'Ajuntament en un comunicat. A banda, també s'acabaran amb altres elements, com els paravents o les cadires amb missatges publicitaris de marques de begudes o alimentació. En aquest sentit, el consistori ofereix un ventall de dos models de taula i quatre models de cadires, amb quatre colors també similars entre els quals escollir. Fins i tot es regula l'aparença de les estovalles, que hauran de ser de tèxtil, sense estampats i en alguns dels colors del llibre d'estil.
L'única excepció que permetrà aplicar missatges de promoció és la identificació del local a la pissarra i al respatller tèxtit de la cadira, amb el nom comercial del bar o restaurant com a únic text possible. Queda eliminada la possibilitat de plantejar-hi "publicitat, marques o altres missatges", remarca l'Ajuntament. En aquest sentit, l'alcalde Collboni ha resolt que "l'estètica de les terrasses a la Rambla es cuidarà al detall". Tampoc es permetrà que hi hagi captadors al mig del carrer, ha assegurat el líder barceloní del PSC.
Tot plegat es resoldrà formalment amb la tramitació per decretar la via més famosa de la ciutat com a "Zona d'Excel·lència de Terrasses", una nova figura administrativa que permet unificar criteris i que l'alcalde planteja que potser es podria incorporar a altres zones de la ciutat, si genera consens.