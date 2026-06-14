Els docents tornen als carrers aquest diumenge per reclamar un «gran acord»

Els docents es tornen a manifestar aquest diumenge a Barcelona, sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS convoquen la marxa, a la qual també se sumen l'aFFaC, i col·lectius socials i vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un "gran acord" per l'educació pública, i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a les 11.30 hores dels Jardinets de Gràcia, i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a "tornar a omplir" Barcelona, i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues.\r\n