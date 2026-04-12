Carolina, la florista més antiga de la Rambla: «Els barcelonins ens estimen molt»

Després de tota una vida a la Rambla de Barcelona, la parada de Flors Carolina s'ha vist obligada a desplaçar-se a plaça Catalunya a causa de les obres de renovació. És un negoci que ha atès els barcelonins des del 1888, quan van obrir la parada per la Primera Exposició Universal. Fins al dia d'avui, han passat quatre generacions, tot i que la Carolina Pallés -al capdavant de la parada- assegura que en podrien ser cinc: "El negoci el va començar la meva besàvia, tot i que la seva mare ja es dedicava a la venda ambulant de flors".
Va ser guardonada el 1992 amb el premi del Foment de les Arts Decoratives (FAD), considerant-se així patrimoni de la ciutat És per això que, de totes les parades de la Rambla, serà l'única que conservarà el seu aspecte original després de les obres de renovació. "Aquí no estem malament, però tenim ganes de tornar a la Rambla, que és casa nostra", explica la Mercè Pallés, la germana i mà dreta de la Carolina a la parada.
"Sempre hi ha hagut una Carolina al capdavant"
Flors Carolina és un negoci proper, local i dels de tota la vida. La Carolina Pallés assegura que és tot un orgull portar una parada amb tanta història: "Per aquí han passat tots els poetes de l'època, Segarra, Carner quan va tornar de l'exili, Dalí també era client nostre o Lorca, que va conèixer a la meva àvia".
Encara que la seva ubicació natural sigui un punt de trobada pels turistes, des de la parada asseguren que elles viuen "de la gent de Barcelona, de la gent de barri". "Els barcelonins ens estimen molt", afirma amb convenciment la Carolina, que després de tota una vida dedicada a la floristeria ha aconseguit guanyar-se la confiança de la seva clientela.
Però com molts dels negocis històrics de la ciutat, a Flors Carolina també els hi preocupa el relleu generacional. En primera instància, no hi ha cap pretendent que es quedi al capdavant de la parada quan la Carolina i la Mercè es jubilin. Potser, els clients del barri hauran de ser espectadors d'un altre negoci local que es veu obligat a abaixar la persiana.