Noves restes arqueològiques a la Rambla revelen informació de la Barcelona medieval

Les obres de la Rambla s'han convertit en un recurrent punt d'interès per desenterrar el passat. En diversos moments de l'obra, des que va iniciar el 2022, s'han anat descobrint bocins de la història de la ciutat. Ara, les novetats en el tram de la rambla de Santa Mònica impliquen la descoberta de gairebé 50 metres de muralla del segle XIV -amb una amplada de 2,90 metres- i una torre pentagonal, entre altres elements. Això, a més, dona pistes de la vida que va envoltar la capital catalana segles enrere. Des de l'equip arqueològic municipal s'aclareix que no es pot considerar una troballa, ja que s'anava a buscar específicament aquesta muralla, però sí que es dona valor al conjunt patrimonial trobat.
Des del consistori s'explica la rellevància de les restes: "Les excavacions revelen riuades medievals i aporten informació sobre la vida quotidiana de la Barcelona medieval". En aquest sentit, la conversió de la Rambla -que hauria d'acabar l'any 2027, segons els càlculs del govern municipal- ha permès detectar "estrats relacionats amb antigues riuades, amb acumulacions de terra, pedres i ceràmica arrossegades per l’aigua".
Alhora, les restes d'aquestes exploracions "confirmen el funcionament de la muralla com a sistema defensiu vinculat a un fossat i alhora aporten informació sobre les dinàmiques naturals de la riera que baixava per aquest punt de la ciutat". De fet, s'ha trobat un encintat amb morter de calç que indica la intenció barcelonina de reforçar l'estructura de la muralla davant els contratemps climàtics, com era el pas d'aigües torrencials.
En la mateixa línia, "s’han documentat nivells del segle XVI que parlen de la vida quotidiana de la Barcelona medieval i moderna. En aquest àmbit destaca una troballa curiosa i poc habitual: les restes d’un petit ase, enterrat envoltat d’un gran nombre d’agulles de bronze", resol un comunicat públic del consistori.
A la cerca d'un segon tram de muralla
La idea és continuar descobrint material arquitectònic d'interès sota el ciment que actualment cobreix la Rambla els pròxims mesos, com ja ha passat en altres punts. En concret, es vol destapar un altre tram de cinquanta metres més que donaria continuïtat a la muralla. Un cop se'n faci una documentació "exhaustiva", l'estructura es tornarà a cobrir. "Estem al mig de la Rambla i no ens podem permetre tenir aquests forats i que la gent no pugui passar", ha remarcat el cap del Servei d'Arqueologia de Barcelona, Josep Pujades, en declaracions recollides per l'Agència Catalana de Notícies (ACN).