S'investiga si patrimoni protegit de l'antiga Masia del Barça ha estat destruït

La Fiscalia de Medi Ambient ha obert diligències d'investigació per determinar si patrimoni protegit de la Masia del Barça ha estat destruït o corre perill de ser-ho, segons ha avançat El Periódico. La Fiscalia ha reaccionat així a les denúncies que veïns de les Corts han fet a l'Ajuntament i als Mossos d'Esquadra per alertar del presumpte cas de destrucció patrimonial. L'antiga seu de les joves promeses futbolístiques del Barça està declarada Bé Cultural d'Interès Local des del 2000. Ara està sotmesa a un projecte de reforma aprovada el gener passat per l'Ajuntament. De moment, la Fiscalia no ha demanat suspensions cautelars de cap mena.