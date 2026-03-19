Les parades de roses i llibres de Sant Jordi a Barcelona abandonen la Rambla

Les parades de roses i llibres de Sant Jordi a Barcelona no seran a la Rambla aquest any. Segons ha avançat El Periódico, les obres que s'estan duent a terme en aquest passeig fan que aquest 23 d'abril no sigui possible passejar pel que acostuma a ser l'epicentre d'aquesta cita. Així, les parades es mudaran fins a la plaça de Catalunya, l'avinguda del Portal de l'Àngel i l'avinguda de la Catedral.
Ja fa uns anys que la rambla de Catalunya està en obres, si bé aquest serà el primer que això impedirà que la celebració de la diada de Sant Jordi es faci a la seva ubicació habitual. La Rambla ja es va veure buida per aquesta data l'any 2020 per la pandèmia i, un any després, només hi van tornar una part de les parades, les de les roses. Va ser el 2022 quan el passeig es va tornar a veure ple de gom a gom en una de les cites més emblemàtiques a Barcelona. Aquell mateix any, es va crear la "superilla literària", afegint al recorregut el passeig de Gràcia perquè floristeries, llibreries, entitats i institucions plantessin la seva carpa.
Aquest 2026, la imatge serà una mica diferent. Això sí, no caldrà anar gaire lluny, perquè la nova d'ubicació serà al bell mig del Gòtic. Segons apunten fonts del districte de Ciutat Vella a El Periódico, els floristes es traslladaran temporalment a la plaça Catalunya. Les parades s'estendran fins al Portal de l'Àngel i baixaran fins a arribar a la plaça de la Catedral.
Quant a les casetes de llibres, la idea és que aquestes sí que puguem trobar-les al passeig de Gràcia com els darrers anys i que enllacin també amb el Portal de l'Àngel, la Catedral i el passeig de Lluís Companys.