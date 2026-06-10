El MACBA escull Valentín Roma com a nou director

L'historiador de l'art, escriptor i filòsof Valentín Roma (Ripollet, 1970) ha estat escollit com a nou director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. Així ho ha elegit per unanimitat el jurat del concurs públic per substituir l'actual directora, Elvira Dyangani Ose, la primera dona a ocupar el càrrec que va deixar-lo a l'abril perquè no podia compatibilitzar la direcció del Macba amb la Biennal d'Art d'Abu Dhabi. El mandat de la nova direcció té una durada prevista de cinc anys, amb la possibilitat de renovar-lo per tres anys més.\r\n\r\nEl Consell General del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha nomenat Roma perquè ha obtingut la millor valoració pel que fa als mèrits. La incorporació es farà efectiva en les pròximes setmanes. En les seves conclusions, el jurat destaca la solidesa del projecte que ha presentat el candidat, així com la "coherència i rigorositat" de la seva trajectòria professional que permetrà liderar la institució amb "ambició intel·lectual, dinamisme i rellevància" en aquesta nova etapa del MACBA. \r\n